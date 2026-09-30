El Q4 acelera el comercio electrónico: la demanda de delivery podría crecer hasta 82% en Perú

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Cyber Days, Cyber Wow, Black Friday y Navidad no solo impulsarán las ventas durante los últimos meses del año. También ejercerán presión sobre una de las etapas más críticas de la experiencia de compra: la entrega de última milla.

A partir de los patrones estacionales del comercio minorista, inDrive Entregas identifica un potencial crecimiento interanual de la demanda de delivery de entre 70% y 80% en Perú durante el Q4, lo que refleja una mayor actividad comercial en torno a las principales fechas de compra.

Para las marcas, los comercios minoristas y los negocios de comercio electrónico, este escenario plantea un desafío que va más allá de generar ventas: estar preparados para responder a una demanda que podría comenzar a aumentar incluso antes de las fechas comerciales clave.

"El desafío del Q4 no comienza el día de una gran campaña de ventas. La demanda suele aumentar varios días antes y los servicios de delivery necesitan adaptar sus operaciones en consecuencia. Durante la temporada de fiestas, es fundamental que nuestros clientes puedan utilizar el servicio sin inconvenientes y que podamos apoyar a sus negocios en la temporada de mayor demanda. Esta es nuestra principal prioridad para el próximo trimestre", señaló Álvaro Romero, gerente de inDrive Entregas para Perú.

Moda y electrónica lideran el crecimiento

El aumento de las entregas no se distribuirá de manera uniforme entre las categorías. Los datos de inDrive Entregas muestran que moda registra un crecimiento interanual de 120%, lo que la convierte en la categoría de mayor crecimiento, seguida de electrónica (95%), productos para mascotas (81%), farmacia (75%), productos para bebés (69%) y repuestos de vehículos (67%).

Estas cifras reflejan cómo el delivery sigue ganando relevancia en distintos sectores y se convierte en una parte cada vez más importante de la experiencia integral que las marcas ofrecen a sus clientes.

Además, las tendencias observadas durante otras fechas comerciales importantes muestran que el crecimiento no se concentra necesariamente en un solo día.

En fechas como San Valentín y el Día de la Madre, inDrive Entregas observó un aumento sostenido de los pedidos en los días previos, que alcanzó sus niveles más altos en la víspera de la celebración o en el mismo día. Se espera un patrón similar en Navidad.

Esto convierte a la semana previa a las principales fechas de compra en un periodo crítico para las marcas y los comercios minoristas, que deberán anticipar su capacidad logística en lugar de concentrar su planificación exclusivamente en Cyber Days, Black Friday o el 24 de diciembre.

La última milla también forma parte de la experiencia de marca

El aumento de las ventas durante el Q4 traerá tres desafíos principales para las operaciones de última milla: disponibilidad, tiempos de entrega y calidad del servicio.

El primero será garantizar una capacidad suficiente de repartidores en las zonas y los horarios con mayor concentración de pedidos. El segundo será gestionar los tiempos de entrega, especialmente cuando una mayor demanda coincida con el tráfico urbano más intenso que suele registrarse hacia fin de año.

Finalmente, los negocios deberán mantener la calidad del servicio y el manejo adecuado de los productos incluso en los periodos de mayor actividad, especialmente en categorías sensibles como electrónica y farmacia.