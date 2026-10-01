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Política
Pleno lo someterá a voto

Comisión de Constitución aprueba texto sustitutorio multipartidario de facultades legislativas

En su sesión plenaria de este jueves 1 de octubre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el texto sustitutorio multipartidario de facultades legislativas.

Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Congreso

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 01/10/2026

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Con votos 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó el texto sustitutorio multipartidario de facultades legislativas

En su sesión plenaria de este jueves 1 de octubre, el grupo de trabajo parlamentario dio por válida la propuesta formulada esta misma tarde por las bancadas de Ahora Nación, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno

Gobierno tendría 90 días para legislar en materias de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño

De acuerdo con el texto presentado por las fuerza políticas, la administración de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi tendría 90 días para legislar en las dos principales materias o demandas que exige la población: lucha para fortalecer la seguridad ciudadana y prevención del fenómeno El Niño

En ese sentido, tras su aprobación en la Comisión, será el Pleno de la Cámara de Diputados la instancia que defina la revalidación de la fórmula multipartidaria. 

Sobre el texto mención, se precisa que para la materia de seguridad ciudadana se divide en seis ítems y para el fenómeno El Niño, en otros 14 items.  

(Noticia en desarrollo...)

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