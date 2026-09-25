RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Publirreportaje
Preparando visita papal

Un legado que permanece: Caja Huancayo financia escultura monumental del Papa León XIV en el Callao

Con el financiamiento de Caja Huancayo, el Callao albergará una monumental escultura de 14 metros en honor al Papa León XIV. La obra busca perennizar el legado pastoral que Robert Francis Prevost construyó con el Perú.

Caja Huancayo financiará gran escultura.
Caja Huancayo financiará gran escultura. (Composición Exitosa)

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje / Actualizado al 25/09/2026

Síguenos en Google News Google News

Caja Huancayo financia, mediante una donación, la construcción de una monumental escultura de 14 metros de altura del Papa León XIV, un homenaje a la profunda relación que el Santo Padre construyó con el Perú y al legado de servicio, cercanía y esperanza que dejó en miles de personas.

La escultura será instalada en el Parque del Niño "Gaelito", en el Callao. La donación, valorizada en S/ 240,720, fue aceptada por la Municipalidad Provincial del Callao mediante el Acuerdo de Concejo N.º 104-2026-AC/MPC.

Este homenaje busca reconocer una trayectoria profundamente ligada al país. Antes de convertirse en Papa, Robert Francis Prevost dedicó gran parte de su vida al Perú, acompañando a comunidades y familias de distintas regiones. Su labor pastoral, desarrollada con sencillez, escucha y vocación de servicio, le permitió construir una relación cercana con la población y conocer de primera mano sus desafíos, esperanzas y sueños.

Uno de los capítulos más significativos de esa historia se vivió en Chiclayo, donde ejerció como obispo durante más de ocho años. Su compromiso con las personas y su permanente disposición al diálogo contribuyeron a fortalecer los lazos que hoy lo unen de manera especial con el país.

Por ello, su elección como Papa en 2025 fue recibida con orgullo y emoción por millones de peruanos que vieron reflejada en su nombramiento una historia compartida construida a lo largo de décadas.

Papa León XIV se detuvo ante el Señor de los Milagros en Notre-Dame durante su visita a Francia
Lee también

Papa León XIV se detuvo ante el Señor de los Milagros en Notre-Dame durante su visita a Francia

Más que una expresión artística, la escultura busca convertirse en un espacio de memoria y reconocimiento. Su presencia recordará los valores que marcaron la trayectoria de León XIV: la fraternidad, la solidaridad, la cercanía con las personas y la esperanza como motor para construir una sociedad más humana.

Para Caja Huancayo, hacer posible este homenaje representa una forma de contribuir a la preservación de una historia que forma parte de la memoria colectiva del país y de reconocer a una figura cuya vida estuvo marcada por el servicio a los demás.

Una vez concluida, la escultura se proyecta como un símbolo permanente de gratitud hacia quien dedicó años de su vida al Perú. Más allá de su dimensión monumental, buscará mantener viva una historia de fe, servicio y encuentro que continúa inspirando a miles de personas y que permanecerá como testimonio del profundo vínculo que León XIV construyó con el pueblo peruano.

Papa León XIV pide que el avance tecnológico esté acompañado de mayor responsabilidad
Lee también

Papa León XIV pide que el avance tecnológico esté acompañado de mayor responsabilidad

Temas relacionados Caja Huancayo Callao escultura monumento Papa León XIV

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA