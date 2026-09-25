Un legado que permanece: Caja Huancayo financia escultura monumental del Papa León XIV en el Callao

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Caja Huancayo financia, mediante una donación, la construcción de una monumental escultura de 14 metros de altura del Papa León XIV, un homenaje a la profunda relación que el Santo Padre construyó con el Perú y al legado de servicio, cercanía y esperanza que dejó en miles de personas.

La escultura será instalada en el Parque del Niño "Gaelito", en el Callao. La donación, valorizada en S/ 240,720, fue aceptada por la Municipalidad Provincial del Callao mediante el Acuerdo de Concejo N.º 104-2026-AC/MPC.

Este homenaje busca reconocer una trayectoria profundamente ligada al país. Antes de convertirse en Papa, Robert Francis Prevost dedicó gran parte de su vida al Perú, acompañando a comunidades y familias de distintas regiones. Su labor pastoral, desarrollada con sencillez, escucha y vocación de servicio, le permitió construir una relación cercana con la población y conocer de primera mano sus desafíos, esperanzas y sueños.

Uno de los capítulos más significativos de esa historia se vivió en Chiclayo, donde ejerció como obispo durante más de ocho años. Su compromiso con las personas y su permanente disposición al diálogo contribuyeron a fortalecer los lazos que hoy lo unen de manera especial con el país.

Por ello, su elección como Papa en 2025 fue recibida con orgullo y emoción por millones de peruanos que vieron reflejada en su nombramiento una historia compartida construida a lo largo de décadas.

Más que una expresión artística, la escultura busca convertirse en un espacio de memoria y reconocimiento. Su presencia recordará los valores que marcaron la trayectoria de León XIV: la fraternidad, la solidaridad, la cercanía con las personas y la esperanza como motor para construir una sociedad más humana.

Para Caja Huancayo, hacer posible este homenaje representa una forma de contribuir a la preservación de una historia que forma parte de la memoria colectiva del país y de reconocer a una figura cuya vida estuvo marcada por el servicio a los demás.

Una vez concluida, la escultura se proyecta como un símbolo permanente de gratitud hacia quien dedicó años de su vida al Perú. Más allá de su dimensión monumental, buscará mantener viva una historia de fe, servicio y encuentro que continúa inspirando a miles de personas y que permanecerá como testimonio del profundo vínculo que León XIV construyó con el pueblo peruano.