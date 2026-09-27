Senamhi lanza alerta por lloviznas desde este 28 de septiembre: estas son las zonas afectadas

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Senamhi informó alertó a la población por un cambio climatológico importante que comenzará desde este 28 al 30 de septiembre y abarcará la costa centro y sur del Perú.

Alerta por fuerte fenómeno climatológico

Por medio de sus redes sociales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre la presencia de lloviznas en la costa centro y sur del país durante los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre. De acuerdo con el aviso meteorológico difundido. Este evento estará acompañado por un incremento de la velocidad del viento, así como por la presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 28 al 30 de septiembre, se presentará llovizna en la costa centro y sur.



✅ Este evento estará acompañado del incremento de la velocidad del viento y niebla/neblina en sectores cercanos al litoral.



📲 https://t.co/rzkNgRF0h4#CuidadoConLaLlovizna pic.twitter.com/5bhMT08gat — Senamhi (@Senamhiperu) September 26, 2026

Según el reporte difundido por el Senamhi, las condiciones meteorológicas podrían presentarse durante los tres días consecutivos y alcanzar distintos sectores de la franja costera. El aviso contempla zonas de Arequipa, Callao, Ica, Lima, Moquegua y Tacna , por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

Para el lunes 28 de septiembre, el pronóstico contempla la presencia de lloviznas en sectores de la costa centro y sur. Estas condiciones estarán acompañadas por viento y una mayor presencia de humedad en zonas próximas al litoral.

Asimismo, para el martes 29 de septiembre se prevé la continuidad del fenómeno meteorológico, con presencia de llovizna y condiciones asociadas a niebla o neblina. Mientras que para el miércoles 30 de septiembre, el Senamhi mantiene la previsión de estas condiciones en diversos puntos de la costa.

Recomiendan tomar precauciones

Como parte del incremento en la velocidad del viento y la reducción de la visibilidad debido a la niebla y neblina pueden generar dificultades, especialmente para las personas que se desplazan por zonas cercanas al litoral. Por ello, se recomienda adoptar medidas de prevención y mantenerse informados mediante los canales oficiales.

En el caso de los conductores, es importante extremar las precauciones ante una eventual disminución de la visibilidad en las vías. Del mismo modo, quienes realizan actividades al aire libre o se encuentran en zonas expuestas al viento deben considerar las condiciones meteorológicas previstas.

Finalmente, el Senamhi recordó a la ciudadanía la importancia de consultar sus plataformas oficiales ante estas condiciones meteorológicas, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante las fuertes lloviznas que se registrarán los próximos días en la costa centro y sur desde este 28 de septiembre.