Exfutbolista de Alianza Lima es fichado por el Inter Miami de Lionel Messi: "Destacada carrera"

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Inter Miami de Lionel Messi sorprendió en este cierre de septiembre al anunciar la llegada de Tomás Costa, exfutbolista de Alianza Lima. El uruguayo dejó atrás su etapa como jugador y ahora asumirá un nuevo desafío dentro del fútbol estadounidense.

Tomás Costa se suma al Inter Miami

El Inter Miami de Lionel Messi continúa realizando movimientos en su estructura y esta vez presentó oficialmente a un viejo conocido del fútbol peruano.

El conjunto norteamericano utilizó sus redes sociales y su página web para anunciar a Tomás Costa como nuevo integrante de su cuerpo técnico.

La incorporación del uruguayo se produce luego de que Cristian González fuera presentado como entrenador del primer equipo.

Tomás Costa trabajará precisamente junto al estratega, con quien ya compartió experiencia en otros equipos antes de llegar a Estados Unidos.

Según detalló el propio Inter Miami, el exmediocampista nacido en Rosario en 1985 se desempeñará como uno de los asistentes técnicos de González. El club también recordó que ambos trabajaron anteriormente en Rosario Central y CA Unión de Santa Fe.

"Costa se une a González como uno de sus asistentes técnicos, luego de haber trabajado previamente junto al entrenador en Rosario Central y CA Unión de Santa Fe", señaló el cuadro estadounidense en su presentación oficial.

Pero la historia de Costa con el fútbol no empezó en los banquillos. Antes de convertirse en integrante de un comando técnico, tuvo una extensa carrera como futbolista profesional que lo llevó por diferentes países y clubes.

"Costa también tuvo una destacada carrera como futbolista, representando a clubes de Argentina, Chile y Uruguay, además del FC Porto de Portugal y CFR Cluj de Rumania", agregó el cuadro estadounidense.

Tomás Costa fue futbolista de Alianza Lima

Entre los equipos que aparecen en la trayectoria del uruguayo figura Alianza Lima, camiseta que defendió durante las temporadas 2018 y 2019.

Su llegada al cuadro blanquiazul le permitió disputar tanto encuentros del torneo local como compromisos internacionales.

En total, Tomás Costa jugó 50 partidos con Alianza Lima y consiguió marcar tres goles durante su etapa en el club.

Aunque ahora vuelve a estar vinculado con el fútbol de manera diferente, su paso por La Victoria forma parte importante de su recorrido profesional.

Así, Tomás Costa vuelve a ser noticia tras su paso por Alianza Lima, pero esta vez desde los banquillos. El exfutbolista fue anunciado como asistente técnico en el Inter Miami de Lionel Messi, donde trabajará junto a Cristian González.