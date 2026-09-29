Guía de seguridad nocturna: 4 claves para garantizar un viaje tranquilo por aplicativo

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Volver a casa de madrugada tras la jornada de trabajo, salir de una reunión social o trasladarse de noche por la ciudad resulta muy práctico al solicitar un viaje por aplicativo. Para asegurar que cada recorrido sea cómodo y eficiente, inDrive comparte una guía utilitaria con cuatro herramientas digitales que puedes activar directamente en la aplicación para disfrutar de tu traslado con total tranquilidad.

La primera recomendación es verificar la información que muestra la pantalla de inDrive antes de abordar. En la app puedes confirmar la fotografía, el nombre del conductor, la marca, el modelo, la placa del automóvil y la puntuación otorgada por otros usuarios. Esta comprobación rápida asegura que abordes la unidad asignada de forma correcta y sin demoras.

Como segunda herramienta práctica, la aplicación cuenta con la función de grabación de audio encriptado. Esta opción permite a los pasajeros registrar de forma opcional el audio durante el trayecto directamente desde la app. El archivo permanece resguardado de manera privada y encriptada en la plataforma, ofreciéndote un recurso adicional de respaldo digital durante tu recorrido.

La tercera recomendación se enfoca en resguardar tus datos mediante las llamadas anónimas y el chat integrado. Para coordinar el punto de recojo con el conductor, utiliza siempre los canales internos de la plataforma. De esta manera, tu número telefónico personal se mantiene en privado y conservas la gestión de tu viaje de forma organizada dentro de tu cuenta.

Finalmente, la guía sugiere usar la función de compartir viaje en tiempo real. Desde la pantalla del mapa en inDrive, puedes enviar tu ubicación en directo a familiares o amigos para que acompañen tu trayecto hasta que llegues a tu destino. Asimismo, la app cuenta con accesos de asistencia rápida y un equipo de soporte disponible las 24 horas del día.

Aprovechar estas herramientas tecnológicas de inDrive permite que cada traslado nocturno sea una experiencia práctica y segrua tanto en Lima como en las distintas ciudades del Perú.