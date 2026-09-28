Corte de luz el 28 y 29 de septiembre: lista de distritos de Lima y el Callao afectados

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/09/2026
Pluz Perú publicó su cronograma de corte de luz para esta semana. Conoce los distritos, horarios y zonas que tendrán restricciones del servicio eléctrico este lunes 28 y martes 29 de septiembre.
¿Por qué será el corte de luz en Lima y el Callao?
Los vecinos de distintos sectores de Lima y el Callao deberán tomar sus precauciones ante el corte de luz programado por Pluz Energía.
De acuerdo con el cronograma oficial de la empresa, las interrupciones son temporales y forman parte de trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad.
Cronograma de corte de luz el 28 de septiembre: zonas y horarios
Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y el Callao no tendrán electricidad el lunes 28 de septiembre:
En Breña
- Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Tingo María cdra. 14, jr. Cabo Pantoja cdra. 1, calle NAPO CDRAS. 13, 14, Calle Pastaza cdras. 11, 12, 13, jr. Oxapampa cdras. 1, 2, jr. Pilcomayo cdra. 9, jr. Pozuzo cdra. 1, pasaje Requena cdra. 1.
En Carabayllo
En Los Olivos
- Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en P. J. Collique calle San Andrés mz. C, urb. Industrial Molitalia jr. San Andrés cdras. 2, 60, 61.
En Lima Cercado
En Comas
- Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en urb. Carabayllo mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, av. Metropolitana cdras.1, 5, 6,7, av. El Maestro Peruano cdras. 4, 5.
En Puente Piedra
En Callao
- Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en urb. Ind. Fundo Bocanegra mz. A.
En San Antonio de Chaclla
Distritos de Lima y el Callao sin luz el 29 de septiembre
Asimismo, el corte de luz afectará los siguientes distritos el martes 29 de septiembre. Revisa detenidamente las zonas para tomar tus precauciones:
- Desde las 8:00 a. m. hasta las 7:30 p. m. en Proviv. Monte de Los Olivos mz. A, B, C, D, E, F, G, H.
En Independencia y San Martín de Porres
En Huacho y Acos
En Puente Piedra
- Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en asoc. de Prop. Avicultores El Dorado mz. O, O1, P1, av. El Dorado cdra. 6, calle Piura mz. P1.
En San Juan de Lurigancho
- Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en urb. Las Flores 78 av. Jardines Este cdras. 1, 2, 3, mz. 1, 2, 3, 4, calle Las Lajas cdras. 2, 3, mz. N, calle Las Perlas mz. 1, cdra. 17, calle Los Ópalos cdra. 17, jr. Las Gravas cdra. 17, jr. Los Zafiros mz. 1.
Pluz Perú recomienda a los usuarios revisar el cronograma correspondiente a su zona y tomar las previsiones necesarias ante el anuncio de corte de luz programado para el 28 y 29 de septiembre en Lima y Callao.