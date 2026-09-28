Corte de luz el 28 y 29 de septiembre: lista de distritos de Lima y el Callao afectados

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú publicó su cronograma de corte de luz para esta semana. Conoce los distritos, horarios y zonas que tendrán restricciones del servicio eléctrico este lunes 28 y martes 29 de septiembre.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y el Callao?

Los vecinos de distintos sectores de Lima y el Callao deberán tomar sus precauciones ante el corte de luz programado por Pluz Energía.

De acuerdo con el cronograma oficial de la empresa, las interrupciones son temporales y forman parte de trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad.

Cronograma de corte de luz el 28 de septiembre: zonas y horarios

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y el Callao no tendrán electricidad el lunes 28 de septiembre:

En Breña

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Tingo María cdra. 14, jr. Cabo Pantoja cdra. 1, calle NAPO CDRAS. 13, 14, Calle Pastaza cdras. 11, 12, 13, jr. Oxapampa cdras. 1, 2, jr. Pilcomayo cdra. 9, jr. Pozuzo cdra. 1, pasaje Requena cdra. 1.

En Carabayllo

Zonas afectadas.

En Los Olivos

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en P. J. Collique calle San Andrés mz. C, urb. Industrial Molitalia jr. San Andrés cdras. 2, 60, 61.

En Lima Cercado

Cronograma de corte de luz.

En Comas

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en urb. Carabayllo mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, av. Metropolitana cdras.1, 5, 6,7, av. El Maestro Peruano cdras. 4, 5.

En Puente Piedra

Áreas afectada en Puente Piedra por el corte de luz.

En Callao

Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en urb. Ind. Fundo Bocanegra mz. A.

En San Antonio de Chaclla

Sectores sin luz el 28 de septiembre, según Pluz Perú.

Distritos de Lima y el Callao sin luz el 29 de septiembre

Asimismo, el corte de luz afectará los siguientes distritos el martes 29 de septiembre. Revisa detenidamente las zonas para tomar tus precauciones:

Interrupción del servicio eléctrico.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 7:30 p. m. en Proviv. Monte de Los Olivos mz. A, B, C, D, E, F, G, H.

En Independencia y San Martín de Porres

Corte de luz en Independencia.

En Huacho y Acos

Cronograma.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en asoc. de Prop. Avicultores El Dorado mz. O, O1, P1, av. El Dorado cdra. 6, calle Piura mz. P1.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en urb. Las Flores 78 av. Jardines Este cdras. 1, 2, 3, mz. 1, 2, 3, 4, calle Las Lajas cdras. 2, 3, mz. N, calle Las Perlas mz. 1, cdra. 17, calle Los Ópalos cdra. 17, jr. Las Gravas cdra. 17, jr. Los Zafiros mz. 1.

Pluz Perú recomienda a los usuarios revisar el cronograma correspondiente a su zona y tomar las previsiones necesarias ante el anuncio de corte de luz programado para el 28 y 29 de septiembre en Lima y Callao.