RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Fiscalización partidaria

Renovación Popular recibe multa de S/198 mil de la ONPE por mal uso de fondos públicos

La ONPE sancionó a Renovación Popular por el uso indebido de recursos públicos. La multa asciende a S/198 mil e incluye gastos personales entre más infracciones.

ONPE fiscaliza gastos partidarios.
ONPE fiscaliza gastos partidarios. (Composición Exitosa)

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/10/2026

Síguenos en Google News Google News

La ONPE sancionó a Renovación Popular con una multa de S/198 mil por utilizar recursos del financiamiento público directo en gastos que, según el organismo electoral, no estaban permitidos. La medida también contempla reducir en 60% una asignación semestral, aunque esa parte deberá confirmarse posteriormente.

Gastos observados durante la fiscalización

La resolución establece una sanción de 36 UIT contra Renovación Popular, agrupación liderada por Rafael López Aliaga. El caso reúne siete grupos de gastos observados durante la fiscalización del dinero público entregado, entre ellos consumos personales, servicios, pagos laborales y materiales publicitarios.

Entre los gastos señalados figuran 183 consumos atribuidos al representante legal Fernando Sandoval Ruiz, por S/51,600.98. La relación incluye alimentos, hospedaje, transporte aéreo y traslados. También aparece un reembolso de S/46,137 por comidas, medicamentos, alojamiento, pasajes y movilidad registrados durante el periodo fiscalizado por ONPE.

Otro desembolso observado corresponde a un servicio de análisis de la cuenta de TikTok de Rafael López Aliaga, valorizado en S/4,000. A ello se suman tres pagos por bonificaciones a un trabajador, cuyo monto acumulado llegó a S/15,000, según la información difundida sobre la resolución.

Susel Paredes cuestiona a López Aliaga: "Propuso que se hagan esos peajes, ese pata solo piensa en cómo hacer negocios con Lima"
Lee también

Susel Paredes cuestiona a López Aliaga: "Propuso que se hagan esos peajes, ese pata solo piensa en cómo hacer negocios con Lima"

El expediente también incluye S/82,320 destinados a la Asociación Cristiana de Asesores Políticos, ACAP, por conferencias relacionadas con comunicación y estrategia política. Además, se registraron S/13,349 por mil bolsas notex, mil gorros publicitarios y cien chalecos adquiridos a dos proveedores señalados en la resolución sancionadora.

La lista de observaciones incorpora además S/51.10 por intereses generados debido a depósitos efectuados fuera de plazo a una AFP. Los montos forman parte de los gastos que la ONPE consideró ajenos a los fines establecidos para el financiamiento público directo recibido por el partido.

Multa y financiamiento público

La sanción económica asciende a 36 UIT, equivalentes a S/198,000. La resolución también dispone que, si la medida queda confirmada, Renovación Popular pierda el 60% de la asignación semestral correspondiente al financiamiento público directo. Esta consecuencia está vinculada al mismo procedimiento sancionador iniciado.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: LINK para consultar la dirección de tu local de votación
Lee también

Elecciones Regionales y Municipales 2026: LINK para consultar la dirección de tu local de votación

El financiamiento público directo es entregado a organizaciones políticas con representación parlamentaria y está sujeto a reglas sobre su utilización y fiscalización. La ONPE ha establecido que los partidos deben presentar información detallada y documentada sobre los gastos realizados con estos recursos públicos durante periodo.

Renovación Popular pide anular 4.116 votos de Juntos por el Perú | Ojo Público
Rafael López Aliaga

La nueva sanción se suma a antecedentes de fiscalización sobre Renovación Popular por el uso de recursos públicos. Sin embargo, este procedimiento corresponde a una resolución distinta de la sanción de S/173,875 confirmada anteriormente por el Jurado Nacional de Elecciones, por hechos y gastos diferentes.

Con esta resolución, la ONPE fija en S/198,000 la multa impuesta a Renovación Popular por los gastos cuestionados en este procedimiento. El caso también mantiene como elemento pendiente la confirmación de la pérdida del 60% del financiamiento público directo, conforme avance la revisión correspondiente.

Temas relacionados financiamiento público fondos públicos multa ONPE Rafael López Aliaga Renovación Popular

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA