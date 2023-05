OMS declara el fin de la emergencia por la "viruela del mono"

11/05/2023 / Exitosa Noticias / Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia de la epidemia de mpox, conocida como la "viruela del mono", un año después de alertar su propagación a nivel mundial.

"Ayer se reunió el Comité de Emergencia para el mpox y acordó un nuevo plan, y me recomendó que el brote internacional de mpox dejase de ser una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo, y me complace declarar que ya no es una emergencia de salud pública a nivel mundial", sostuvo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa desde Ginebra (Suiza).

Descenso de casos

Desde julio del año pasado, se dieron a conocer más de 87 mil casos y 140 muertes por mpox, derivados de 111 países. Si bien el director general de la OMS ha notificado que en los últimos 3 meses se dieron a conocer casi un 90 % menos de casos de viruela del mono que en los tres meses anteriores, al igual que la Covid-19, "no significa que el trabajo haya terminado".

"Aunque celebramos la tendencia a la baja de los casos de mpox a nivel mundial, el virus continúa afectando a las comunidades en todas las regiones, incluso en África, donde la transmisión aún no se comprende bien", evocó.

Por su parte, la vicepresidenta del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), Nicola Low, subrayó que el descenso del número de personas infectadas ha sido "impresionante" como resultado de las acciones de salud pública, las intervenciones, la cooperación internacional y las intensas actividades de muchas de las comunidades implicadas.

"Este descenso en el número de personas infectadas continúa, pero también continúa la transmisión. Y seguimos viendo pequeños números de casos y algunos brotes más pequeños en países concretos. Así que hay una incertidumbre comprensible sobre la probabilidad de un gran resurgimiento de la infección", alertó.

Sin embargo, el RSI considera que los restantes desafíos se abordan mejor a través de esfuerzos sostenidos a largo plazo. "Eso significa avanzar hacia la transición hacia una estrategia que va a gestionar los riesgos de salud pública a largo plazo planteados por la viruela del mono, en lugar de las medidas de emergencia que son inherentes a la emergencia de salud pública de interés internacional", señaló.

En ese sentido, el comité sostiene que es relevante mantener los planes de control del mpox para que a largo plazo, la transmisión entre humanos sea eliminada, así como la debilidad de la transmisión del virus.