Exitosa y SNP entregan dos toneladas de pescado bonito a más de 56 ollitas comunas

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Salva una olla

Este 2026, la campaña 'Salva una Olla' de Exitosa vuelve a ponerse del lado de las ollas comunes por su inquebrantable compromiso en favor de las poblaciones más vulnerables del país. En ese sentido, hoy, viernes 16 de enero, gracias a las coordinaciones realizadas con la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), 56 ollitas comunes de todas partes de la capital, recibieron en total una donación de dos toneladas de pescado fresco.

Como se recuerda, esta importante iniciativa surgió en medio de la pandemia, y encaminándose a cumplir cinco años realizando esta loable labor, en esta oportunidad, nuevamente miles de madres de familia se acercaron a las instalaciones de Corporación Universal ubicada en Chorrillos, para recibir este valioso producto nutricional.

En ese sentido, se hicieron presentes las lideresas de las ollas comunes "Los Geranios", "El Mirador de Israel", "Tres Miradores", "Las Lomas", "Solidaridad", "8 de octubre", "Mi Angelito", entre otras, quienes, han recibido la primera donación de este año. Además, agradecieron muy emocionadas este gesto, ya que así, podrán asegurar la seguridad alimentaria de sus respectivos beneficiarios.

"Me parecer maravilloso, porque es una ayuda a nuestros comensales, a nosotros para poder brindar, para hacerles un escabeche, un ceviche, una causa con su pescadito. Yo me siento muy contenta, a nombre de todas las ollitas de Chorrillos y de toda Lima, muy agradecida, gracias por este gran apoyo", expresó una de las dirigentes.

SNP ratifica compromiso para todo el 2026

Quien también se pronunció para refirmar el compromiso institucional de la SNP fue su presidenta, Jessica Luna, aseverando que esta nueva importante entrega la hacen con total desprendimiento para dar una mano a quienes verdaderamente lo necesitan y con el apoyo de la Corporación Universal. Asimismo, destacó, que estas acciones continuarán por todo este año, anuncio que fue valorado enormemente por las madres presentes.

"Este año vamos a reafirmar el compromiso de la industria pesquera en la lucha contra el hambre, de la desnutrición de nuestro país. Por eso, volveremos a entregar todas las empresas pesqueras sumando para donar 500 000 kilos de pescado este año 2026", mencionó.

En esa línea, destacó el trabajo articulado con Exitosa y los programas del Estado en favor de las madres luchadoras y valientes, quienes todos los días se esfuerzan sin importar las carencias que puedan tener para darle un plato de comida a niños, mujeres gestantes y adultos mayores de condiciones económicas extremas. Del mismo modo, informó que este año llegarán a los puertos de Chimbote y Pisco para acercar este importante producto a más mesas de peruanos.

De esta manera, esta labor solidaridad continua seguirá con su valiosa su misión todo el 2026 para mejorar la calidad nutricional de miles de peruanos en situación de abandono y de condición vulnerable.