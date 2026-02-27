Escándalo en 'Yo Soy': Intento de agresión dentro de Latina habría provocado la expulsión de dos concursantes

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un hecho ocurrido fuera de cámaras habría sacudido por completo Yo Soy, luego de que un supuesto intento de agresión de un imitador contra su compañero, dentro de las instalaciones de Latina, llevara a la producción a tomar la drástica decisión de expulsar a los dos concursantes implicados.

¿Intento de agresión en 'Yo Soy'?

El escándalo estalló en Yo Soy, cuando comenzó a circular la versión de que los imitadores de Jowell y Randy habrían sido retirados abruptamente del programa.

Según el imitador de Randy, su compañero —quien imitaba a Jowell— habría comenzado a hostigarlo de manera constante, reclamándole por supuestos errores cometidos durante sus presentaciones.

Sin embargo, todo habría llegado al límite cuando, ya dentro de las instalaciones del canal, el imitador de Jowell habría intentado agredir físicamente a su compañero.

Es así que la producción de Yo Soy no habría pasado por alto lo ocurrido y, ante la gravedad de los hechos, habría tomado la drástica decisión de retirarlos definitivamente del programa. Pese a todo, hasta ahora no existe un comunicado oficial de Latina.

Imitador de 'Yo Soy' explota en TikTok

En paralelo a este escándalo, otro nombre quedó en el centro de la tormenta: Tony Lino, uno de los participantes más comentados de la temporada por su imitación de Pedro Suárez-Vértiz.

Durante la última gala de eliminación, Tony interpretó la balada Lo olvidé, una de las canciones más conocidas del recordado rockero peruano. Sin embargo, su presentación no convenció del todo al jurado.

La primera en opinar fue Jely Reátegui, quien le señaló que fue "la presentación donde más tenso te he sentido" y agregó que, pese a tratarse de un tema melancólico, "ha estado con la energía incorrecta".

Luego intervino Carlos Alcántara, quien reconoció su talento, pero fue directo al remarcar que, aunque por momentos sonó parecido a Pedro, no siempre logró el timbre exacto del artista.

La crítica más dura llegó de parte de Ricardo Morán, quien sostuvo que tener un timbre similar "no basta" y que era necesario aprender a cantar como Pedro, manejar sus inflexiones e interpretarlo también desde lo actoral.

Pero lo que terminó de inclinar la balanza fue cuando el propio productor reveló que Tony no había asistido a los ensayos en dos oportunidades, un detalle que pesó directamente en su eliminación.

Tras quedar fuera de competencia, Tony Lino realizó una transmisión en vivo desde TikTok, donde expresó su total disconformidad con la forma en que se dio su salida.

Desde su perspectiva, el joven aseguró que dentro del programa "comenzaron a hostigarme" y que lo que más le dolió fue que se deje entrever que su eliminación se debía únicamente a su indisciplina.

"Manchan mi imagen, me dicen que soy indisciplinado, eso para mí fue bajo. Eso me molestó, me indignó, me hizo sentir mal. No la eliminación porque sí me la merecía, a mí me dolió la injusticia", expresó.

Así, el escándalo en Yo Soy continúa creciendo luego de que un intento de agresión dentro de Latina habría provocado la expulsión de dos concursantes, mientras que, en paralelo, la eliminación de Tony Lino también generó fuertes cuestionamientos.