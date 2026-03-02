Sporting Cristal toma DRÁSTICA decisión contra Maxloren Castro y Jair Moretti tras comprometedor video

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En las últimas horas, los hinchas de Sporting Cristal están más que molestos, no solo por la derrota ante Sport Huancayo que los sigue alejando de la punta del Apertura, sino también por la filtración de un video donde se aprecia a dos de sus joyas en una comprometedora situación.

Drástica decisión contra Maxloren y Moretti

A través de las redes sociales, se observa a Maxloren Castro y Jair Moretti junto a un grupo de amigos y a altas horas de la noche, realizando un sugerente baile. Como era de esperarse, los aficionados celestes arremetieron contra ambos jugadores al punto de exigir su salida de la institución.

Al respecto, Exitosa conversó con Julio César Uribe, director general de Sporting Cristal, para conocer más detalles del procedimiento que seguirá el club frente a esta situación. El 'Diamante' fue tajante al dar a conocer la posición del eleno celeste y de la drástica decisión que se ha tomado.

Según indicó, Maxloren Castro y Jair Moretti no serán tomados en cuenta por Paulo Autuori para el próximo partido que será ante Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores de visita.

"El club ya tomó conocimiento de esta situación y en una decisión deportiva que bajo el contexto que hemos conocido de evaluarlo internamente, el primer paso que se ha tomado es de no considerar a los jugadores para el próximo encuentro que es ante Carabobo en Venezuela", indicó.

Seguidamente, Uribe dejó en claro que las investigaciones continuarán hasta el final para así determinar si hubieron otros implicados. Incluso, precisó que la sanción podría ampliarse en caso de encontrar mayor responsabilidad en los jugadores.

"El proceso interno se ha activado y los mecanismos correspondientes nos va permitir revisar lo ocurrido. En ese sentido, el primer paso ya está dado y el club adoptará las medidas correctivas que consideremos pertinentes que en la norma de lo que significan los procesos que hay que seguir estamos tratando de ser puntuales para beneficio de la institución", añadió.

Video molestó dentro del club

Finalmente, el máximo directivo rimense dejó en claro que estas imágenes molestaron a los integrantes del club debido a los lineamientos que históricamente han seguido.

"Todo eso el club ya tomó conocimiento y se están haciendo las averiguaciones del caso como corresponde. Es por demás lógico que con la premisa institucional esta clase de eventos nos incomoda mucho y actuaremos con firmeza"

En resumen, Julio César Uribe, director general de Sporting Cristal, anunció que Maxloren Castro y Jair Moretti no serán tomados en cuenta para el duelo ante Carabobo tras el video filtrado en redes.