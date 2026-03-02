'Scary Movie 6': Revelan tráiler oficial de la franquicia de parodias ¿Cuándo será su estreno?

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Después de años de rumores y pedidos de los fans, finalmente se estrenó el tráiler oficial este lunes. La franquicia de parodias cinematográficas Scary Movie regresa a la gran pantalla con una sexta entrega que promete llevar el humor negro al límite.

El primer tráiler, que ya circula en redes sociales, anticipa el retorno de los hermanos Wayans y de las actrices Anna Faris y Regina Hall, quienes interpretaron a los personajes principales en las primeras cuatro películas.

Estrenada hace 26 años, la primera Scary Movie parodiaba principalmente a Scream y Sé lo que hicieron el verano pasado, presentando a Cindy Campbell (Anna Faris), una estudiante que, junto a sus amigos, era perseguida por un asesino enmascarado tras un accidente en Halloween.

Más de dos décadas después, la historia trae de regreso a los personajes clásicos y suma nuevas caras, mientras apunta su sátira a algunas de las películas de terror más comentadas de los últimos años, como "La sustancia", "M3GAN" y "Terrifier 3".

Paramount Pictures decidió proyectar el avance justo antes de la última entrega de "Scream", rindiendo homenaje al vínculo original entre ambas franquicias por el personaje Ghostface, que también volverá como antagonista.

Los Wayans no participaron en las últimas tres películas y su vuelta implica, en palabras de Marlon para la revista Entertainment Weekly,

"Una reunión con los hermanos y con el elenco original para traer de vuelta las carcajadas grandes. El mundo necesita reírse a lo grande", inidicó.

El adelanto, de casi dos minutos, combina violencia caricaturesca con bromas sobre el lenguaje inclusivo y cultura pop, mientras suena "The Real Slim Shady" de Eminem de fondo.

Mira el tráiler aquí

¿Quiénes integran el elenco de Scary Movie?

El reparto reúne a varias figuras clásicas y nuevas:

Anna Faris como Cindy Campbell

como Cindy Campbell Regina Hall como Brenda Meeks

como Brenda Meeks Marlon Wayans como Shorty Meeks

como Shorty Meeks Shawn Wayans como Ray Wilkins

como Ray Wilkins Jon Abrahams como Bobby Prinze

como Bobby Prinze Lochlyn Munro como Greg Phillippe

como Greg Phillippe Dave Sheridan como Doofy Gilmore

como Doofy Gilmore Cheri Oteri como Gail Hailstorm

como Gail Hailstorm Olivia Rose Keegan como Sara Campbell

como Sara Campbell Sydney Park como Dei Meeks

como Dei Meeks Anthony Anderson

Damon Wayans Jr.

Chris Elliott

Heidi Gardner

¿Cuándo se estrena Scary Movie?

Paramount Pictures confirmó que Scary Movie legará a los cines de Estados Unidos y Canadá el viernes 12 de junio. En Latinoamérica, incluido Perú, el estreno está previsto para el jueves 4 de junio

Las expectativas están por las nubes, especialmente entre quienes crecieron con las primeras entregas y esperaban el regreso del humor sin filtros que definió a la saga.