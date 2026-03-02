¡Alerta naranja! Indeci advierte lluvias de hasta moderada intensidad en seis regiones para las próximas 24 horas

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI, advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en seis regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas las precauciones del caso.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 061, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta la 1:00 p. m. del martes 3 de marzo en las algunas provincias de las regiones de: Áncash, Huánuco, Junín, Pasco, Piura y Tumbes.

En ese sentido, las regiones bajo alerta y sus respectivas localidades, son las que se mencionan a continuación:

Áncash : Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay.

: Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay. Huánuco : Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca. Junín : Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.

: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. Piura : Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana.

: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana. Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

Bajo este escenario, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva alta y sectores de la selva baja, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Así como, precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra central, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m. en la sierra centro.

Además, se prevén tormentas eléctricas y lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa norte (Tumbes y costa interior de Piura). Para la costa centro no se descarta la ocurrencia de lluvia dispersa y ligera.

🟠 Se presentarían #LluviasIntensas (nivel naranja) hasta el 3/3 en varias provincias de los departamentos Áncash, Huánuco, Junín, Pasco, Piura y Tumbes, según informó el @Senamhiperu pic.twitter.com/gT6Za7LrK0 — COEN - INDECI (@COENPeru) March 2, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en las próximas semanas las lluvias serían más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.