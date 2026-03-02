¿Le quitarán los puntos a Alianza? UTC presentó reclamo ante CONAR tras polémica jugada en Cajamarca

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La fecha 5 del Torneo Apertura llegó a su fin, pero las polémica que dejó la misma parecen continuar. Por ejemplo, en Cajamarca, Alianza Lima venció 1-0 a UTC con un nuevo tanto de Renzo Garcés, que ya lleva tres, el cual les significó convertirse en el único líder del campeonato.

UTC reclama formalmente por polémica jugada en favor de Alianza Lima

Sin embargo, el tanto del central blanquiazul se dio a través de un tiro de esquina que ha generado una gran discusión en toda la prensa deportiva nacional. Según las imágenes vistas en la transmisión del encuentro, Federico Girotti y un jugador rival van en disputa del balón el cual se termina perdiendo por la línea de meta.

Micke Palomino corre hacia la ubicación del portero de UTC, Ángelo Campos, pareciendo haber cobrado saque de meta a favor del local. Sin embargo, luego de unos segundos indica que finalmente era tiro de esquina para Alianza Lima. Este hecho ha indignado a los cajamarquinos quienes han presentado un reclamo formal ante CONAR por la presunta intervención del VAR en una jugada que no se contempla en el reglamento.

El propio Osias Ramírez, presidente del club, compartió el documento presentado ante Juan Sulca, el cual muestra su indignación y acusa al juez del encuentro de haber influido directamente en el resultado del partido con esta jugada en cuestión.

A su vez, exigen que se hagan públicos los videos y audios de la jugada entre el referí de cancha y el del VAR. Confirmación de que si este intervino o no, un informe detallado de ello y las sanciones que sean necesarias en el caso de haya culpabilidad.

UTC presentó hoy reclamo formal ante CONAR.



Min 89': se señala saque de meta.

Segundos después, se cambia a córner.

De esa acción nace el gol.



El Protocolo VAR no contempla intervenir en reinicios como este.



Cuando una decisión influye en el resultado, la transparencia es... pic.twitter.com/eYnykAuotT — Osias Ramirez G. (@osiasrg) March 2, 2026

"El Protocolo VAR no contempla intervenir en reinicios como este. Cuando una decisión influye en el resultado, la transparencia es obligatoria. Que se publiquen los audios", indicó Osias Ramírez.

Les regalan los partidos

Luego de aquel encuentro, Piero Serra de UTC conversó con L1 Max para dar sus sensaciones sobre el partido. Con evidente molestia, el futbolista aseguró que el juez del encuentro cambió su decisión dando a entender que habían favorecido a los íntimos.

"Le supimos jugar de igual a igual y por una pelota parada, encima creo que ... siempre pasa esto en la Liga 1, nunca la toque (la pelota). Girotti la tiró al córner y cobró (el árbitro) a favor de ellos, pero siempre les regalan los partidos", expresó.

En resumen, UTC presentó un reclamo formal ante la CONAR tras el polémico tiro de esquina que derivó en el gol de la victoria de Renzo Garcés para Alianza Lima.