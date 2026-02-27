27/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer Francesca Montenegro impactó a todos con un inesperado mensaje en sus redes sociales en medio de las investigaciones contra su expareja Adrián Villar por la muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano.

En medio de las investigaciones y la detención preliminar contra Adrián Villar, acusado de atropellar y ocasionar la muerte de la campeona nacional Lizeth Marzano en la noche del último 17 de febrero en San Isidro, se filtró un mensaje en redes sociales de su expareja, Francesca Montenegro, quien, tras la difusión de imágenes que la vinculaban con un presunto "encubrimiento" del caso, rompió su silencio.

Pues, como se recuerda, acompañada de sus padres, la joven influencer se deslindó de toda responsabilidad y aseguró que desde que tomó conocimiento de lo ocurrido, exigió a Adrián Villar que se entregue y asuma su responsabilidad ante la justicia, negando así estar implicada con el accidente.

En medio de esta polémica situación que la deja en el 'ojo de la tormenta', que incluso la llevó a limitar los comentarios en su cuenta de Instagram, se pronunció hace unos días, poco antes de acudir a dar su testimonio a las autoridades policiales.

¿Qué respondió a su seguidora en redes?

La periodista Alexandra Ampuero fue la persona que difundió el mensaje que ha causado debate en Instagram. Cuestionó que Francesca Montenegro haya preferido no pedir disculpas a su comunidad digital, al verse envuelta en el caso de Lizeth Marzano.

"Cuando se supo que Adrián Villar fue quien atropelló y mató a Lizeth Linares, un seguidor de la influencer Francesca Montenegro le escribió para mostrarle su apoyo. Esta respuesta es de ayer. Esto solo prueba que Montenegro no tiene sangre en la cara: en todo momento se victimiza como si la tragedia la estuviera viviendo ella", escribió la comunicadora.

En la captura difundida, se observa la respuesta que Montenegro envió a un seguidor que le expresó respaldo en medio de la crisis: "Gracias de corazón por tomarte el tiempo de escribirme algo tan lindo y tan pensado, de verdad lo valoro muchísimo. Estoy tratando de llevar todo con calma, con respeto y cuidando mi paz. Gracias por el cariño, por la comprensión y por la buena energía. Te mando un abrazo grande".

Retirada de su propio emprendimiento de ropa

Esto ha generado indignación en redes sociales, ya que se creía que la exnovia de Adrián Villar quería mantenerse en silencio. También se dio a conocer que el emprendimiento 'The Body Brand' informó que la creadora de contenidos Francesca Montenegro no forma más parte de su organización debido a una muestra de respeto tras el fallecimiento de la campeona nacional de buceo.

