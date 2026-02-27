Participante de 'Yo Soy' EXPLOTA contra jurado tras ser eliminado: "Mancharon mi imagen"

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una de las gratas apariciones del programa 'Yo Soy' ha sido la de Tony Lino, un joven que imitaba al fenecido Pedro Suárez Vértiz y que en las últimas horas se encuentra en el centro de la polémica tras su eliminación del espacio de Latina.

Eliminado de la competencia

La noche del último miércoles, el imitador del recordado rockero peruano se enfrentó al temido día de eliminación junto a sus compañeros que interpretaban a Miguel Bosé, Amistades Peligrosas, Ca7riel y Paco Amoroso, Isabel Pantoja, Jowell & Randy, Laura Pausini, Michael Bublé y Bahiano.

En esta ocasión, Tony decidió interpretar una de las baladas más populares de Suárez Vértiz como lo es 'Lo olvidé', de por sí el tema pese a ser lento llevaba la complejidad de la puesta en escena. Sin embargo, los rostros de los jurados no parecían tan convencidos con su actuación.

La primera en emitir opinión fue Jely Reátegui, quien sostuvo que fue "la presentación donde más tenso te he sentido" y consideró que la canción pese a ser melancólica, "ha estado con la energía incorrecta".

Seguidamente, Carlos Alcántara resaltó que Lino es "muy talentoso" y que inclusive durante la canción lo escuchó parecido a Pedro, pero a la vez en varios pasajes no tuvo el timbre exacto del artista.

Como era de esperarse, la crítica más dura vendría de parte de Ricardo Morán. Refirió que si bien el concursante tiene un timbre de voz muy parecido al original, "no basta" debido a que se debe aprender a cantar como Pedro Suárez Vértiz, usar sus inflexiones e interpretarlo actoralmente.

No obstante, lo más 'fuerte' sucedió cuando el productor de TV reveló que Tony no había acudido a los ensayos hasta en dos ocasiones y que ello le jugó en contra. Finalmente quedó eliminado.

Disconformidad en TikTok

Posteriormente, el joven imitador decidió realizar una transmisión en vivo para hablar sobre su eliminación y evidenció su total disconformidad por su eliminación de 'Yo Soy' en la plataforma TikTok.

Desde su perspectiva, Tony Lino considera que su salida del concurso caía de maduro porque afirmó "comenzaron a hostigarme". Asimismo, reconoció su salida del programa, pero no la forma al dejar entrever que se debe a su "indisciplina".

"Manchan mi imagen, me dicen que soy indisciplinado, eso para mí fue bajo. Eso me molestó, me indignó, me hizo sentir mal. No la eliminación porque sí me la merecía, a mí me dolió la injusticia", expresó.

Es así que, el imitador de Pedro Suárez Vértiz en 'Yo Soy', Tony Lino, fue eliminado, pero se mostró totalmente enfadado porque lo calificaron como indisciplinado, hecho que aseguró manchó su imagen.