Víctimas de accidentes de tránsito exigen cárcel para Adrián Villar tras atropello de Lizeth Marzano

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Carlos Villegas, presidente de Aviactran, pidió al fiscal de la Nación y a la presidenta del Poder Judicial una sanción drástica contra Adrián Villar, señalando que la justicia no debe favorecer a quienes tienen recursos económicos.

El caso de la deportista Lizeth Marzano, atropellada en San Isidro por Adrián Villar, continúa generando indignación. En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), Carlos Villegas, exigió una sanción ejemplar contra el investigado.

"El señor tiene que irse preso", afirmó Villegas, subrayando que la justicia no puede seguir diferenciando entre ciudadanos de bajos recursos y aquellos con poder económico.

Magnitud del problema

Villegas recordó que a nivel nacional existen más de 3 millones y medio de accidentados en los últimos 20 años. Además, citando cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que cada año en el Perú 35 mil personas quedan con invalidez a causa de accidentes de tránsito.

"Estamos solicitando la sanción drástica. El señor tiene que irse preso y los que han encubierto también deberían. Si fuera una persona de bajos recursos económicos, ya estaría preso".

Crítica al sistema judicial

El dirigente cuestionó que las "clases manden en la justicia" y advirtió que esta situación seguirá repitiéndose mientras los peruanos lo permitan.

"No puede ser posible que las clases manden en la justicia de nuestro país. Ese tipo de situaciones estamos viviendo y va a seguir mientras lo permitamos", agregó.

Educación vial pendiente

Villegas también recordó la lucha de Aviactran en el Congreso para aprobar la ley de educación vial, que busca incorporar contenidos de seguridad en el curso de Educación Cívica. Sin embargo, criticó que el Estado alegue falta de presupuesto para su implementación.

"En el Congreso hemos luchado tanto para que saliera la ley de educación vial, porque en el Perú no tenemos cultura vial. Ya está la ley, pero el Estado dice que 'no hay presupuesto'. ¿De qué presupuesto estamos hablando si eso tenemos que incorporarlo al curso de Educación Cívica?, y eso no es costoso. Cuando pedimos apoyo al Estado, nos da la espalda", señaló.

Cifras preocupantes durante 2026

En lo que va del año, se han registrado más de 230 muertos por accidentes de tránsito, lo que refuerza la urgencia de medidas efectivas tanto en el ámbito judicial como en la prevención.

La Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito exige que Adrián Villar reciba una sanción ejemplar por el atropello de Lizeth Marzano. El pedido refleja la indignación de miles de afectados y pone en debate la equidad en la justicia peruana, así como la necesidad de fortalecer la educación vial para reducir la tragedia en las carreteras.