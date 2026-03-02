Tragedia en El Agustino: Joven universitario desaparece tras caer por la rivera del río Rímac

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada del sábado 28 de febrero, un joven universitario de 21 años cayó accidentalmente a la rivera del río Rímac, en el distrito de El Agustino, aún se encuentra desaparecido tras acudir a un evento en dicha zona.

El joven identificado como Oliver Melgarejo, lleva desaparecido más de 50 horas tras acudir a un evento el último fin de semana. Hasta el momento la unidad de rescate del distrito no han logrado dar con su cuerpo.

La hermana mayor de Oliver indicó para Exitosa, que el joven universitario salió de su vivienda hasta este punto, luego de que fuera invitado a un evento que se venía realizando en la rivera del río.

Cerca de las 4 de la madrugada decide ir a los servicios higiénicos del local y debido a que no había agua, decidió salir hasta la rivera del río Rímac para poder miccionar.

Es ahí donde se termina resbalando y cayendo al río, su cuerpo fue arrastrado rápidamente por la fuerte corriente del caudal. Los familiares fueron avisados de dicha situación y acudieron al lugar.

"El estaba en el cumpleaños de una amiga del barrio con sus amigos, él quería ir al baño pero como no había agua, habían cerrado el baño, entonces le dice a su amigo "voy a miccionar", ahí es cuando sale, se tropieza y se cae hacia el río y ahí nos comunican y vinimos a ver la situación" indicó la hermana de Oliver.

Por el momento las autoridades continúan con la búsqueda pero aún no hay rastro de encontrar el cuerpo de su hermano. La hermana del joven desaparecido manifestó su disconformidad con el proceder de las autoridades.

"El rescate solo está caminando o mirando a ver si encuentran un polo o algo de su vestimenta, pero ya han pasado 50 horas al día de hoy desde que él ha caído al río, ¿Por qué no usan helicópteros, los drones?" expresó.

La madre por su lado, entre lágrimas, pidió a las autoridades intensificar labores de búsqueda y rescate de su hijo tras dos días de dolorosa incertidumbre.

"Que la búsqueda sea intensiva, que sigan buscando a mi hijo por favor, porque él debe estar acá en el río, en la desembocadura, que busquen, que no dejen de buscar" dijo la madre del joven desaparecido.

Es importar precisar que la familia ha indicado que hoy 2 de marzo, a las 7 de la noche harán una vigilia en este punto para solicitar a las autoridades apoyo además de recordar precisamente la memoria de Oliver.