Conoce tu local de votación y lista de miembros de mesa AQUÍ: ONPE habilitó link HOY

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, la ONPE habilitó el link oficial en donde se puede conocer el local de votación con miras a las elecciones del 12 de abril. Además, ya se puede conocer la lista definitiva de miembros de mesa.

Conoce tu local de votación aquí

Desde este 25 de febrero, ONPE ha habilitado la página web para realizar las consultas para conocer el local de votación y la lista definitiva de miembros de mesa.

A través de este link, podrás realizar la consulta para conocer cuál es tu local de votación designado, el número de mesa y el número de orden correspondiente en la lista asignada.

Tan solo necesitas ingresar a la página web anteriormente enlazada e ingresar el número de tu DNI. Con ello, podrás realizar rápidamente la consulta y obtener la información necesarias con miras a la elección en abril. La consulta se puede hacer tanto para los ciudadanos que viven en el Perú como los que viven en el extranjero.

Como se recuerda, ONPE ofreció a los ciudadanos habilitados al voto que puedan escoger los tres locales de preferencia. Tal selección estuvo disponible desde el pasado 23 noviembre al 14 de diciembre del 2025.

Además, se podrá conocer cuáles son los miembros de mesa designados en donde se confirma quiénes son los tres titulares y seis suplentes de cada mesa. Estos deberán presentarse el domingo 12 de abril a las 6 de la mañana para la instalación de su mesa.

Lista definitiva de miembros de mesa

Ingresando el número de tu DNI, te aparecerá si eres o no miembro de mesa de los próximos comicios. El pasado 29 de enero, ya se había presentado una lista preliminar de los ciudadanos seleccionados mediante sorteo público para ejercer el cargo.

Sin embargo, ciudadanos y personeros de organizaciones políticas presentaron tachas para solicitar que uno o varios sorteados sean tachados. Ello, solo adjuntando documentos de sustento.

Una vez resueltos los pedidos por parte de los jurados electorales especiales, se elaboró la lista definitiva de miembros de mesa la cual puede ser encontrada ingresando al link.