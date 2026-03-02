"Marisel Linares NO es dueña del auto que atropelló a Lizeth Marzano, pero pagará reparación civil", afirma abogado

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más revelaciones en torno al caso Lizeth Marzano. Este lunes, el abogado de Marisel Linares, Elio Riera, afirmó que el vehículo con el que Adrián Villar atropelló y mató a la deportista nacional el pasado 17 de febrero no es propiedad de la periodista de forma jurídica.

Linares le habría donado su vehículo a Adrián Villar

Esta mañana, la defensa de la comunicadora acudió a la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (DIPIAT) de la PNP, en La Victoria, para solicitar que Linares declare virtualmente debido a que estaría siendo víctima de amenazas contra su vida.

Riera aseguró que su patrocinada no ha mentido a las autoridades y que participará de todas las diligencias correspondientes, además de que brindará declaraciones a la prensa.

Pese a que el automóvil, marca Chevrolet Cruze del año 2012, aun figura en la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp) como propiedad de la exfigura de Willax, su abogado aseguró que el donativo ya se ha dado.

"Lo que ha dicho el notario es que no se ha completado, no hay un trámite de inscripción de registros públicos. Pero no ha dicho que el contrato es falso o que existe un sello falso", detalló el letrado.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | El abogado de Marisel Linares, Elio Riera, indicó que, jurídicamente, su patrocinada no es propietaria del vehículo involucrado en el atropello de Lizeth Marzano. No obstante, aseguró que la periodista asumirá el pago de la reparación civil.



📻 95.5 FM... pic.twitter.com/n5xTpVkSFN — Exitosa Noticias (@exitosape) March 2, 2026

En ese sentido, explicó que el contrato sí existe y que este vehículo ya fue donado al hijo de su pareja, Adrián Villar, de 21 años, quien permanece detenido en bajo custodia policial en la DIPIAT. Pese a ello, Riera anunció que Linares asumirá la reparación civil.

"Jurídicamente hablando, la señorita Marisel Linares no es la propietaria del vehículo en función al contrato que existe. Sin embargo, para coadyudar con los fines de la investigación, aceptaremos la responsabilidad civil en función a lo que coordine el juez", sostuvo.

Elio Riera solicita que Marisel Linares no declare presencialmente

Hasta la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito acudió el letrado para presentar un documento en el que indica que las declaraciones de la periodista, en el marco del caso Lizeth Marzano, puedan llevarse a cabo virtualmente, ya que estaría recibiendo amenazas provenientes de números telefónicos.

"Hay que dejar en cuenta algo muy importante: la señorita Marisel Linares no ha cometido ningún delito, no ha encubierto a ninguna persona. Declarará en función a los actos por los que está siendo convocada y en efecto existen amenazas contra su vida, las cuales generan un motivo suficiente para pedir que sea virtual (la declaración)", sostuvo.

Según la defensa de Marisel Linares, Elio Riera, jurídicamente, la periodista no es propietaria del vehículo con el que Adrián Villar atropelló y mató a Marzano. Sin embargo, asumirá "responsabilidad civil".