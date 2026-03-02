Panamericana Sur: Ciclista es embestido en plena competencia y municipalidad se deslinda

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La mañana del 01 de marzo, lo que debía ser una jornada deportiva terminó en caos. Un ciclista fue embestido por una camioneta conducida presuntamente por Amanda Chávez , de 29 años, mientras participaba en una competencia en la Panamericana Sur, a la altura del distrito de San Bartolo. La conductora huyó tras el impacto y el hecho quedó grabado en video por otros participantes.

Las imágenes muestran cómo el vehículo invade el carril y golpea por detrás al deportista, identificado como Alexis, integrante del Team Ventanilla. Producto del choque, el ciclista perdió el conocimiento por algunos minutos y fue atendido por una ambulancia que acompañaba la actividad.

Según reportes de América Televisión, la víctima sufrió contusiones y heridas que requirieron puntos de sutura, aunque los exámenes médicos descartaron fracturas graves. El estado del deportista es estable, pero el caso abrió una discusión mayor: ¿estaba autorizada la competencia?

Municipalidad se deslinda del evento

Horas después del accidente, la Municipalidad Distrital de San Bartolo publicó un comunicado oficial en sus redes sociales. En el documento precisó que "no se otorgó autorización alguna para la realización de dicho evento deportivo" en la vía donde ocurrió el atropello.

La comuna fue más allá y señaló que la actividad "no contaba con permiso municipal", además de advertir que el uso de su escudo en la promoción habría sido sin consentimiento. En otras palabras, la organización del evento había utilizado la imagen institucional para dar la impresión de respaldo oficial.

El municipio también aclaró que el tramo donde ocurrió el accidente no está bajo su jurisdicción, deslindando cualquier responsabilidad sobre la seguridad o coordinación del evento.

Comunicado de prensa la Municipalidad de San Bartolo

Capturan a la presunta conductora

Las imágenes permitieron identificar a la responsable como Amanda Chávez, a quien se le atribuye ser la conductora del vehículo que embistió a Alexis durante la competencia ciclista.

Tras el accidente, la mujer no se detuvo a auxiliar al deportista, y continuó su marcha, lo que motivó la denuncia de la víctima y el inicio de las diligencias policiales. La víctima declaró que la conductora "no tuvo la delicadeza ni la preocupación de estacionarse y darme los primeros auxilios" tras el impacto.

Horas más tarde, la Policía Nacional logró detener a Chávez, quien fue puesta a disposición de las autoridades. El también dueño del vehículo, identificado como Artur Villegas Ortiz, fue intervenido para que rinda su versión y se le realicen los exámenes correspondientes.

La captura de la presunta responsable busca dar respaldo legal a la víctima y enviar una señal clara sobre la obligación de prestar auxilio en accidentes de tránsito.