RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Medida radical

Marisel Linares toma drástica decisión tras difundirse video con el joven que atropelló a deportista

Marisel Linares tomó una drástica decisión tras difundirse el video en el que aparece junto a su hijastro, Adrián Villar, señalado como el joven que atropelló a la deportista Lizeth Marzano.

Marisel Linares toma drástica decisión
Marisel Linares toma drástica decisión (Composición Exitosa)

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 25/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Tras difundirse un video en el que aparece junto a su hijastro Adrián Villar, señalado como presunto responsable del atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, la periodista Marisel Linares tomó una drástica decisión que la colocó en el centro de la polémica.

Marisel Linares toma drástica decisión

La periodista Marisel Linares cerró todas sus redes sociales luego de que se difundiera un video en el que aparece junto a su hijastro, Adrián Villar, señalado como presunto responsable del atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

El dato salió el 24 de febrero, apenas los videos se hicieron virales. En las tomas captaron a la conductora reunida con el joven tipo 3:00 a.m., es decir, cuatro horas después del siniestro que terminó matando a la deportista.

Hasta ese momento, las cuentas oficiales de la periodista se mantenían activas. En Instagram figuraba como @marisel.linares.3 y en Facebook como Marisel Linares - Página Oficial (@mariselperiodista). Sin embargo, tras la difusión del material y la avalancha de comentarios, ambos perfiles dejaron de estar disponibles.

Marisel cerró su cuenta de Instagram. Foto: captura/Instagram

Lizeth Marzano: Este fue el recorrido que hizo Adrián Villar la noche que atropelló a la deportista
Lee también

Lizeth Marzano: Este fue el recorrido que hizo Adrián Villar la noche que atropelló a la deportista

Marisel Linares podría enfrentar acciones legales

Recuerden que, apenas se supo que Marisel Linares era la dueña del auto del auto, ella lanzó un comunicado asegurando que ya no manejaba ese carro, pero evitó mencionar quién era el que realmente estaba al volante cuando pasó todo el problema.

"Quiero dejar en claro que ese auto, desde setiembre del año pasado, ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda. Reitero que yo no manejaba ese vehículo", manifestó Marisel Linares.

Cabe precisar que, en su condición de propietaria del automóvil, la comunicadora fue citada a declarar ante las autoridades. No obstante, no asistió a la diligencia, una situación que, según se informó, podría derivar en acciones legales por un presunto encubrimiento.

Caso Lizeth Marsano: Periodista Marisel Linares estuvo con Adrián Villar HORAS después del accidente
Lee también

Caso Lizeth Marsano: Periodista Marisel Linares estuvo con Adrián Villar HORAS después del accidente

Hermano de víctima anuncia acciones legales

La polémica creció todavía más luego de que el hermano de Lizeth Marzano anunciara que iniciará acciones legales contra la periodista por presunto encubrimiento.

Durante una entrevista en el programa conducido por Magaly Medina, el familiar de la deportista expresó públicamente el dolor que atraviesa su familia tras la pérdida. "Me levanto todos los días escuchando el llanto de mi padre y de mi madre", declaró visiblemente afectado.

En la misma entrevista, también cuestionó duramente la actitud de la comunicadora y lanzó una fuerte crítica: "¿Por qué una comunicadora, que en sus programas sale a gatillar a otras personas, no tuvo la suficiente cantidad de valores para poder auxiliar a mi hermana?".

El hermano de la deportista, quien falleció a los 33 años, insistió en su pedido de justicia y dejó en claro que su familia no piensa quedarse de brazos cruzados frente a lo ocurrido.

Así, Marisel Linares tomó una drástica decisión tras difundirse el video con el joven que atropelló a la deportista Lizeth Marzano, cerrando todas sus redes sociales en medio de cuestionamientos públicos, una citación pendiente ante las autoridades y el anuncio de acciones legales por parte de la familia.

Temas relacionados Adrián Villar atropello drástica decisión Lizeth Marzano Marisel Linares video

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA