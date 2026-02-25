Marisel Linares toma drástica decisión tras difundirse video con el joven que atropelló a deportista

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras difundirse un video en el que aparece junto a su hijastro Adrián Villar, señalado como presunto responsable del atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, la periodista Marisel Linares tomó una drástica decisión que la colocó en el centro de la polémica.

Marisel Linares toma drástica decisión

La periodista Marisel Linares cerró todas sus redes sociales luego de que se difundiera un video en el que aparece junto a su hijastro, Adrián Villar, señalado como presunto responsable del atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

El dato salió el 24 de febrero, apenas los videos se hicieron virales. En las tomas captaron a la conductora reunida con el joven tipo 3:00 a.m., es decir, cuatro horas después del siniestro que terminó matando a la deportista.

Hasta ese momento, las cuentas oficiales de la periodista se mantenían activas. En Instagram figuraba como @marisel.linares.3 y en Facebook como Marisel Linares - Página Oficial (@mariselperiodista). Sin embargo, tras la difusión del material y la avalancha de comentarios, ambos perfiles dejaron de estar disponibles.

Marisel Linares podría enfrentar acciones legales

Recuerden que, apenas se supo que Marisel Linares era la dueña del auto del auto, ella lanzó un comunicado asegurando que ya no manejaba ese carro, pero evitó mencionar quién era el que realmente estaba al volante cuando pasó todo el problema.

"Quiero dejar en claro que ese auto, desde setiembre del año pasado, ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda. Reitero que yo no manejaba ese vehículo", manifestó Marisel Linares.

Cabe precisar que, en su condición de propietaria del automóvil, la comunicadora fue citada a declarar ante las autoridades. No obstante, no asistió a la diligencia, una situación que, según se informó, podría derivar en acciones legales por un presunto encubrimiento.

Hermano de víctima anuncia acciones legales

La polémica creció todavía más luego de que el hermano de Lizeth Marzano anunciara que iniciará acciones legales contra la periodista por presunto encubrimiento.

Durante una entrevista en el programa conducido por Magaly Medina, el familiar de la deportista expresó públicamente el dolor que atraviesa su familia tras la pérdida. "Me levanto todos los días escuchando el llanto de mi padre y de mi madre", declaró visiblemente afectado.

En la misma entrevista, también cuestionó duramente la actitud de la comunicadora y lanzó una fuerte crítica: "¿Por qué una comunicadora, que en sus programas sale a gatillar a otras personas, no tuvo la suficiente cantidad de valores para poder auxiliar a mi hermana?".

El hermano de la deportista, quien falleció a los 33 años, insistió en su pedido de justicia y dejó en claro que su familia no piensa quedarse de brazos cruzados frente a lo ocurrido.

Así, Marisel Linares tomó una drástica decisión tras difundirse el video con el joven que atropelló a la deportista Lizeth Marzano, cerrando todas sus redes sociales en medio de cuestionamientos públicos, una citación pendiente ante las autoridades y el anuncio de acciones legales por parte de la familia.