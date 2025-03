Lurín: Exitosa y Gobierno de Taiwán donan gran cantidad de víveres a olla común "Villa Las Palmas"

18/03/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

La olla común Villa Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Lurín, fue la nueva beneficiaria de la campaña "Salva una Olla", promovida por Radio Exitosa en colaboración con el Gobierno de Taiwán. La donación fue recibida con gran alegría por las madres de familia que cocinan diariamente para más de 80 personas, muchas de ellas en situación vulnerable.

Una ayuda inesperada y necesaria

El apoyo llegó gracias a la Oficina de Apoyo Económico y Cultural de Taipéi, que entregó una gran cantidad de productos de primera necesidad. Estos insumos permitirán a las encargadas de la olla común diversificar el menú y mejorar la alimentación de los beneficiarios. Isabel Fuentes, responsable de la olla común, expresó su emoción al recibir la donación.

"Me siento muy feliz, no me esperaba esta sorpresa. Gracias a Exitosa y al Gobierno de Taiwán", comentó. Asimismo, destacó que existen muchas carencias en la infraestructura del local y que la comunidad necesita más apoyo para seguir funcionando.

Robo en la olla común: la delincuencia no perdona

Fuentes también denunció que fueron víctimas de la delincuencia, lo que agrava aún más su difícil situación. "Nos hace falta muchas cosas. Hace poco nos robaron siete balones de gas, víveres como aceite y otros productos esenciales para la preparación de los alimentos", relató.

El hurto afectó seriamente el funcionamiento de la olla común, que subsiste con donaciones y el esfuerzo de las madres organizadas.

Una donación que marca la diferencia

Gracias a la campaña "Salva una Olla", la olla común recibió azúcar, papa, atún, camotes, arroz, fideos, agua, aceite, galletas y otros alimentos esenciales. "Solo teníamos un poco de arroz, pero ahora con esta ayuda podremos seguir cocinando. De verdad, muy agradecida", señaló Fuentes.

Además, hizo un llamado a las autoridades para que no olviden la existencia de las ollas comunes, ya que muchos niños y adultos mayores dependen de ellas. La campaña "Salva una Olla" sigue en marcha y Radio Exitosa continuará llevando apoyo a otras comunidades que lo necesiten.

Las beneficiarias de la olla común Villa Las Palmas agradecieron con aplausos la ayuda brindada por la Oficina de Apoyo Económico y Cultural de Taipéi y la iniciativa solidaria de Radio Exitosa.