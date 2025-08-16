Raúl Ruidíaz niega haberse burlado de Universitario tras goleada: "Nunca con segundas intenciones"

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Los hinchas de Universitario quedaron muy dolidos luego de la dura goleada por 4-0 ante Palmeiras en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. Esto empeoró aún más cuando se sintieron burlados por uno de sus propios referentes en los últimos años como Raúl Ruidíaz.

El actual delantero de Atlético Grau publico en sus redes sociales un polémico video donde menciona el número cuatro mientras se ríe de manera irónica para luego decir una breve frase en portugués. Como era de esperarse, los aficionados lo criticaron duramente hasta el punto de pedir que no vuelva nunca más al club merengue.

Raúl Ruidíaz niega burla a Universitario tras goleada

A casi 24 horas de esta controversia, Raúl Ruidíaz se pronunció sobre el hecho a través del mismo medio donde explicó al detalle lo que quiso dar a entender con dicho video. En primer lugar, el exdelantero del Seattle Sounders se mostró sorprendido con la reacción de la gente para luego descartar que esta publicación haya sido una burla hacia la contundente derrota de Universitario.

"Ayer me sorprendí mucho cuando vi que ciertas personas relacionaron un video mío, de esos que suelo subir, con una supuesta burla al club de que soy hincha por sobre todas las cosas", inició.

Seguidamente, la 'Pulga' dejó en claro que el video solo fue para hacer referencia al partido que jugó este último viernes 15 de agosto donde Atlético Grau cayó 2-1 en condición de local ante Comerciantes Unidos. Por último, precisó que suele hacer este tipo de publicaciones antes de cualquier encuentro.

"Subí la historia refiriéndome al partido que yo iba a jugar ayer y los que me siguen saben que es la clase de video que subo con frecuencia antes de los partidos como motivación. Nunca con segundas intenciones", añadió.

Hinchas piden que Raúl Ruidíaz no vuelva a Universitario

Tras la publicación de este video, las redes sociales se inundaron de fuertes críticas hacia Raúl Ruidíaz. Cientos de hinchas consideraron inoportuna esta situación por lo que exigieron que no vuelva a poner un pie en el club que lo formó.

"Burlarse de algo tan sensible para el club del cual dices ser hincha es algo de lo que es muy difícil volver. Adiós Raúl Ruidíaz", señaló un aficionado.

De esta manera, Raúl Ruidíaz descartó haberse burlado de Universitario tras goleada ante Palmeiras. El atacante señaló que nunca se mofaría del club del cual es hincha.