Elvis Presley en la eternidad: Hace 48 años se apagó la voz del icónico 'Rey del rock and roll'

Un día como hoy, hace 48 años, partió a la eternidad el músico y leyenda del rock and roll, Elvis Presley. Un icónico artista que se caracterizó por fusionar el rockabilly, blues, country y revolucionó el mundo de la música con un estilo de rebeldía juvenil que marcó los años 50.

Los inicios del 'Rey del rock and roll'

Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. El comienzo de su carrera se dio a mediados de la década de 1950, iniciando sus grabaciones en el sello Sun Records.

El cantante estadounidense ganó gran fama internacional de manera vertiginosa con temas destacados como su primer gran éxito titulado 'That's All Right', grabado en 1954 con Sun Records marcando de esta manera una impresionante carrera artística que transformó la industria musical.

Cabe resaltar que, su talento único rompía barreras musicales y lograba conectar con oyentes de todas las generaciones. A ello se le sumó su particular voz y sus característicos giros de cadera.

Si bien su ascenso fue significativo, también enfrentó grandes desafíos. En 1958, su llamado al servicio militar obligatorio interrumpió su carrera, no obstante, a su regreso evolucionó su música debido a que migró hacía las baladas y e incursionó en Hollywood. Además, Elvis Presley brilló en el mundo del cine con 36 películas y lanzó 15 materiales discográficos.

El hijo predilecto de Memphis, se consolidó como un verdadero ícono musical gracias a su habilidad para emocionar y acercarse a su fanaticada. Pero, su talento también fue reconocido. Al respecto, fue nominado 14 veces a los premios Grammy y ganó tres, todos ellos en categorías de música gospel. Inclusive alcanzó ventas cercanas a los 400 millones de discos a nivel mundial.

Último concierto y fallecimiento.

Cabe resaltar que, la última presentación del considerado 'Rey del rock and roll' sucedió seis meses antes de su sensible fallecimiento. Dicho concierto tuvo lugar en Indianapolis, el 26 de junio de 1977, en el que cerró el telón con su clásico tema "Can't Help Falling in Love". Tras ello, partió a la eternidad en su hogar de Graceland, a causa de un ataque al corazón a los 42 años.

