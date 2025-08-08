Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan importante donación de alimentos a olla común en Jicamarca

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

¡Exitosa y el Gobierno de Taiwán llegaron con la campaña 'Salva una Olla' hasta Jicamarca! Se entregó una importante donación de víveres a la ollita común 'Madres Unidas', para que continúen con su ardua labor de alimentar a su comunidad.

Taiwán y Exitosa ayudan a ollita común en Jicamarca

Con apoyo de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi del Gobierno de Taiwán, Exitosa logró llegar hasta la olla común 'Madres Unidas', en la asociación Villa Percin Deza, para la entrega solidaria de una tonelada de alimentos de primera necesidad que beneficiará a decenas de familias en situación vulnerable en Lima Este.

Un grupo de madres que forman parte de esta ollita común, no dudaron en recibirnos con carteles en mano y rostros llenos de emoción, para expresar su gratitud por el donativo, que calificaron como "una bendición". La presidenta de este local, Gladys Chicahuari reveló ante las cámaras que cocinan 75 raciones diarias, a leña, para niños, adultos mayores, discapacitados y casos sociales.

Seguidamente, contó que esta olla común es importante en la zona alejada de Lima Este, debido a las carencias que sufren y el bajo ingreso económico que percibe cada familia. Es por este motivo, que con esfuerzo y dedicación, ella, al igual que otras mujeres, se unen para sacar adelante este establecimiento y preparar raciones nutritivas para todos.

"Es una bendición que nos ha llegado. Muchas gracias a Exitosa y a Taiwán por el gran apoyo que nos dan. (...) La verdad es importante porque acá sufrimos muchas carencias y no nos alcanza lo que las mamás ganan, poco. Si no hubiera esta ollita, los niños no tendrían dónde comer, por eso uno también tiene esa labor social de poder apoyar", expresó.

'Salva una Olla' realiza donativo a 'Madres Unidas'

La lideresa de la ollita sostuvo que esta donación representa un alivio ante las dificultades económicas, ya que les permite preparar alimentos esenciales. Los productos que logró entregar Exitosa con apoyo del Gobierno de Taiwán eran sacos de papa, camote, arroz; además de leche, litros de agua, fideos, sazonadores, condimentos y latas de atún.

Al saber de estos ingredientes, las madres de la ollita común de Jicamarca aseguraron que podrían hasta preparar un rico postre como "arroz con leche", especialmente para los más pequeños de su comunidad.

Presidenta de la olla común 'Madres Unidas' de Jicamarca agradecida con ayuda de Exitosa y Gobierno de Taiwán.

Es así como en sentido de comunidad y empatía en tiempos difíciles, gracias a la campaña solidaria de 'Salva una Olla', Exitosa y el Gobierno de Taiwán llegaron hasta Jicamarca para la donación de alimentos de primera necesidad a la olla común 'Madres Unidas'.