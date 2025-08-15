Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan importante donación de alimentos a olla común en Ventanilla

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

¡Salva una olla! Exitosa y el Gobierno de Taiwán siguen llevando ayuda a quiénes más lo necesitan y esta vez llegaron hasta el distrito de Ventanilla para entregar una importante donación de alimentos a la olla común 'Virgen de Guadalupe II'.

'Salva una Olla' llegó hasta olla común en Ventanilla

En un acto de solidaridad y compromiso con las comunidades más vulnerables, Exitosa, en coordinación con Oficina Económica y Cultural de Taipéi del Gobierno de Taiwán, realizó una significativa entrega de víveres a la ollita común ubicada en el asentamiento humano Luis Felipe De Las Casas.

Esta actividad se enmarca dentro de la campaña "Salva una Olla", que busca brindar apoyo directo a estos locales donde distintas mamitas se unen para, diariamente, alimentar a cientos de familias en situación de vulnerabilidad. Con carteles en mano y rostros llenos de emoción, las lideresas de la ollita común 'Virgen de Guadalupe II' se mostraron emocionadas con la ayuda.

La presidenta de la olla común, Elizabeth Ramírez, agradeció a Taiwán y Exitosa por seguir incentivando estas acciones para fortalecer y seguir siendo un pilar esencial en la lucha contra la inseguridad alimentaria en su comunidad. Según contó, preparan desayunos y almuerzos para más de 100 personas, entre ellos casos sociales y un pequeño niño con discapacidad.

"Somos más de 100 y tengo casos sociales. Un niño discapacitado y hay también muchos niños que no tienen de donde sustentarse, entonces es importante la olla común para que ellos puedan alimentarse. Eso viene a raíz de pandemia que creamos la ollita común y de verdad, que estoy muy agradecida para que se puedan sustentar porque todo está caro", expresó para Exitosa.

Madres agradecidas con Exitosa y Gobierno de Taiwán

La lideresa de la ollita común verificó la donación de víveres que recibió para preparar alimentos y platos balanceados que ayuden con la nutrición de sus beneficiarios. Entre los productos de primera necesidad que recibieron estaban sacos de papa, camote y arroz, fideos, latas de atún, baldes de aceite, verduras, avena, sazonadores y varios litros de agua para su consumo.

Al ser consultada sobre qué podría preparar con estos productos nutritivos, sostuvo que ya tiene en mente un rico quaker con leche, papita sancochada con un guiso de atún. ¡Todo lo necesario para continuar con su labor solidaria en beneficio de su comunidad!

"Agradecida porque con Exitosa y Taiwán llegaron con la ayuda que nos beneficia a todos. ¡Que Dios los bendiga!", exclamó una de las madres encargadas de la cocina de esta ollita común.

De esta manera, esta vez Exitosa y el Gobierno de Taiwán llegaron este viernes, 15 de agosto, hasta Ventanilla para entregar un importante donativo de víveres a la ollita común 'Virgen de Guadalupe II'.