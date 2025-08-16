Accidente en vía Juliaca-Arequipa: Fiscalía inicia investigación por choque de bus y tráiler que dejó siete muertos

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación inició investigación por el fatal accidente ocurrido en la vía Juliaca-Arequipa, el cual dejó un saldo de siete personas sin vida. Según se conoció, las diligencias se realizarán en el marco de los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo.

Fiscalía de Lampa a cargo del caso

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) brindó detalles del hecho ocurrido el sábado 16 de agosto. Al respecto, precisaron que el encargado de seguir el caso es la Fiscalía Provincial Penal de Lampa.

"Fiscalía inicia investigación por los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo para determinar a los responsables del choque de bus y tráiler en la red vial Arequipa- Juliaca, kilómetro 240 del distrito de Santa Lucía", precisaron en una notificación emitida este sábado 16 de agosto.

De tal modo, la Fiscalía recordó que el accidente involucró a un bus de la empresa 'Huayra' y un tráiler. Ambos vehículos colisionaron exactamente en la red vial Arequipa- Juliaca, kilómetro 240 del distrito de Santa Lucía. Producto del fuerte choque, siete personas perdieron la vida y se registraron varios heridos.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inicia investigación por los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo para determinar a los responsables del choque de bus y tráiler en la red vial Arequipa- Juliaca, kilómetro 240 del distrito de Santa Lucía.



✅ El accidente trajo como... pic.twitter.com/dYB7ZphNPe — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 16, 2025

Diligencias preliminares tras accidente

En tal sentido, señalaron que la fiscal adjunta Sonia Chino Flores, quien se encuentra a cargo del caso, realizó como diligencias preliminares, el levantamiento de los cadáveres, la evacuación de los heridos a los respectivos centros de salud para recibir atención médica, y la incautación de los vehículos colisionados.

Asimismo, se conoció que se realizó la extracción sanguínea de los conductores de ambos vehículos para el dosaje etílico; ello debido a que buscan determinar la responsabilidad de dicho accidente que generó temor en los demás pasajeros.

Además, se ejecutó la verificación de equipajes de los pasajeros, entre otras diligencias de ley urgentes para el esclarecimiento de los hechos.

Rescate y heridos tras accidente

Testigos del hecho relataron que, antes del impacto, el bus —que se dirigía con 35 pasajeros desde Arequipa hacia Juliaca— se habría recostado hacia su lado derecho, lo que terminó exponiendo su estructura al tráiler que venía en sentido contrario.

El impacto fue tan fuerte que el personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo que trabajar por más de cuatro horas para lograr liberar a los sobrevivientes. Según se informó, al menos 14 heridos fueron derivados al hospital de Juliaca, mientras que otros fueron evacuados al centro de salud de Santa Lucía.

De esta manera, se conoció que la Fiscalía de la Nación inició investigación por los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo; ello ante el accidente ocurrido en la vía Juliaca-Arequipa, el cual implica el choque entre un bus y un tráiler. Siete personas fallecieron.