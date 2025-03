RLA apoya marcha contra la inseguridad, pero advierte de presuntas infiltraciones: "Viven de la división"

Este viernes 21 de marzo, un grupo importante de artistas musicales peruanos convocó a una gran movilización en la Plaza San Martín como medida de protesta contra las amenazas y extorsiones que viven y que siguen cobrando víctimas como la de Paul Flores, cantante de Armonía 10.

Ante ello, diversas figuras políticas se han pronunciado y ahora llegó el turno de Rafael López Aliaga. El alcalde de Lima aseguró estar de acuerdo con esta iniciativa tomada por los cantantes ya que han sido víctimas de ataques armados en las últimas semanas.

Como ya es de público conocimiento, el burgomaestre ha manifestado su disconformidad con otros partidos políticos y esta vez apuntó sus balas contra el Partido Morado a quienes calificó como delincuentes que buscan aprovechar este protesta para hacer política.

"El artista peruano tiene todo el derecho de salir a exigir justicia para todos los que están siendo extorsionados por lo que tenemos que apoyar al artista, pero que no se vengan a colar los delincuentes del Partido Morado que no han hecho nada nunca más que crear el odio y la división. Ellos viven de eso, de la división del peruano, de los ríos de sangre. Eso no", inició.