Martín Vizcarra iría a otro penal: INPE descarta injerencia de Dina Boluarte en reclasificación del expresidente

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señaló que ni la presidenta Dina Boluarte ni alguna institución pública ha tenido injerencia en el nuevo proceso de clasificación de Martín Vizcarra, quien podría ser trasladado a otro penal.

Rechazo de la institución

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por medio de un comunicado en su cuenta de X (antes Twitter), rechazó categóricamente la injerencia e intromisión de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, en la reclasificación de estadía penitenciario de Martín Vizcarra.

"El INPE rechaza tajantemente que la Sra. Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra o alguna institución pública o privada tenga algún tipo de injerencia en este caso. El Instituto Nacional Penitenciario es autónomo en cada una de sus decisiones", señaló el INPE.

Reafirmando compromiso

Asimismo, la institución penitenciaria señaló que la clasificación del exmandatario que lo calificaría como recluso de Barbadillo es incorrecto ya que incumple normativas propias del INPE y que por medio de la creación de una nueva Junta Técnica se evaluará trasladarlo al penal de Lurigancho. "El INPE tomó conocimiento que esta clasificación incumplió normativas propias de la institución, por la Junta Técnica realizará una nueva clasificación", indicó el comunicado.

Dictamen que evalúa el traslado de Vizcarra

En ese sentido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por medio del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario. Además la entidad aseguró que en todo el proceso de evaluación para trasladar al presidente será regulado y conforme a la ley de establecimientos penitenciarios.

"El INPE garantiza el respeto a los derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley y seguirá actuando conforme a los procedimientos regulares para mantener el orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios", resaltó el INPE.

El expresidente Martín Vizcarra fue internado en el penal de Barbadillo el pasado 14 de agosto, luego que el juez Jorge Chávez Tamariz ordenara 5 meses de prisión preventiva. Sin embargo, el Ministerio de Justicia por medio del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), declaró nula la clasificación que permitiría estadía en el penal de Barbadillo.

Según la Directiva N° D001034-2025-INPE-ORL, la entidad penitenciaria ha formado una nueva Junta Técnica de Clasificación que tendrá la misión de realizar nuevas evaluaciones para determinar el destino al que iría el exmandatario. Esta comisión estará conformada por Rolando Huilca Arbieto (Abogado), Mónica Roxana Evaristo Puño (Psicóloga), Elena Saenz Ríos (Trabajadora social)