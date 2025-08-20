Betsy Chávez levantó huelga de hambre tras tregua con el INPE, asegura su abogado

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, se pronunció ante los recientes pedidos de su patrocinada y brindó detalles de porqué habría levantado su protesta de hambre

Betssy Chávez levantó huelga tras tregua

En diálogo con Exitosa, el abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, indicó que su patrocinada levantó su huelga de hambre tras recibir la visita de congresistas y lograr una tregua con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Según indicó el hombre de leyes, Chávez está haciendo una tregua de 48 horas que vencerá este viernes al mediodía.

Tras los cuestionamientos por haber levantado su protesta, Noblecilla comenzó agradeciendo a casi 10 congresista de la República que se acercaron para ver el estado de salud de Chávez en el penal de mujeres de Chorrillos. Los congresistas que acudieron a la visita fueron: Esmeralda Limache, Guillermo Bermejo, Jaime Quito, Heidy Juárez, Elías Varas, Víctor Cutipa, entre otros. Estos se habrían presentado como intermediarios con el INPE.

Tras haber intermediado con el INPE y de comunicarse con Chávez, Noblecilla indicó que la institución penitenciaria se había comprometido en dos puntos: En primer lugar, poner en buen recaudo a su patrocinada y dos internas que son testigos de las denuncias hechas por la expremier; estas serían trasladadas al penal de Fátima.

En segundo lugar, que la directora del penal, Nelly Aquino; la jefa de seguridad, Elvia Córdoba; y la jefa del Órgano Técnico de Tratamiento (OTT) Vilma Páucar sean removidas para realizar una investigación sobre delicadas denuncias como chantaje, organización criminal, cobro de cupos, extorsión, venta de drogas, entre otros, expuestos por Betssy Chávez.

Tras presentar estas graves denuncias y con el intermedio de los congresistas es que Chávez decidió ponerle fin a su huelga por un plazo de dos días, indica su abogado. Ahora, queda en el instituto que cumpla con las demandas de la expremier y se de la investigación a funcionarias del penal donde se encuentra recluida

INPE aseguró que Chávez levantó su huelga de hambre

A través de un comunicado oficial, el INPE indicó que la excongresista se encontraba con signos vitales y que ya había ingerido alimentos alrededor de las 11:30 a.m luego de haber iniciado una huelga de hambre el pasado mes de julio.

Comunicado del INPE sobre Betssy Chávez

El instituto penitenciario indicó además que un día antes, el 19 de agosto, la expremier fue trasladada al tópico para la evaluación física, como la establecen los protocolos de seguridad ante traslados, donde Chávez manifestó que no asistiría a la diligencia judicial del día. Finalmente, el INPE indicó que seguiría actuando conforme a los procedimientos regulares en cuidados de salud.

