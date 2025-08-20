Martín Vizcarra: INPE está corrigiendo acto administrativo sobre su clasificación a Barbadillo, señala su abogado

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Martín Vizcarra permanece, desde el pasado 14 de agosto, en las instalaciones del penal de Barbadillo, luego que el juez Jorge Chávez Tamariz ordenara cinco meses de prisión preventiva. No obstante el Ministerio de Justicia declaró nula su clasificación para permanecer en dicho centro penitenciario. Al respecto, el abogado del expresidente sostuvo un diálogo con nuestro medio para brindar mayores detalles.

Corrección del acto administrativo

En primer lugar, el abogado de Vizcarra Cornejo, Alejandro Salas, señaló que no fue notificado en nada por el INPE con respecto a la nula clasificación para que su defendido permanezca en el penal de Barbadillo.

"En realidad nos hemos enterado de esta situación a través de los medios de comunicación, no hemos sido notificados, en horas de la tarde, en nada del INPE. Yo he tenido la oportunidad, porque me la pasaron a través de medios de comunicación de revisar la resolución del INPE y lo que yo entiendo es que el INPE está corrigiendo su propio acto administrativo inicial en el cual no motivó en el caso de la clasificación la excepcionalidad por vacío que al expresidente Martín Vizcarra le correspondía estar en Barbadillo", manifestó el letrado.

En consiguiente explicó que si bien en un principio establecieron un puntaje determinado para que el exmandatario sea derivado a un centro penitenciario común, la resolución actual establece que no sea así por lo que deberá ser corregida.

"Clasificaron en la anterior oportunidad al expresidente en virtud de los parámetros que se clasifica a cualquier peruano. Establecimos un puntaje determinado, ese puntaje establecía que el expresidente debería ser llevado a un centro penitenciario común. Sin embargo, ahora, lo que dicen esa resolución es que debe ser derivado a un establecimiento común de acuerdo al mensaje, pero lo envió a Barbadillo. Corresponde corregir eso, por ello declaran la nulidad de oficio, que es corregir un acto propio que ha sido mal emitido", acotó Salas

El INPE se está corrigiendo

En tal sentido, Alejandro Salas, explicó que sucede es que a través de esta nueva resolución, el INPE se está corrigiendo con el objetivo de señalar que no solamente se ha emitido un mensaje.

El INPE se está corrigiendo así mismo con la finalidad de señalar que no solamente se ha establecido un mensaje, sin embargo, se le derivó a un penal que no correspondía, entonces el INPE está corrigiendo sus propios actos. Esto ha generado una situación de diversos comentarios que se han venido dando", indicó.

De esta manera, el abogado de Martín Vizcarra, Alejandro Salas, indicó que la resolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sobre la clasificación de su patrocinado en Barbadillo establece una corrección del acto administrativo inicial, mas no un traslado del expresidente a otro penal.