PJ dictó prisión suspendida contra topógrafos colombianos que invadieron Santa Rosa: Sujetos serán expulsados

Durante la tarde del miércoles 20, la Corte Superior de Loreto resolvió contra Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López, topógrafos colombianos intervenidos el pasado 12 de agosto en el distrito de Santa Rosa por ingresar sin autorización previa al territorio peruano a realizar mediciones.

Sentencian a topógrafos colombianos

Tras el vencimiento de su detención preliminar, los topógrafos colombianos identificados como Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Willington Amia López fueron citados a audiencia este 20 de agosto para iniciar un proceso inmediato por parte del Poder Judicial sobre su ingreso al distrito de Santa Rosa.

Luego de una hora y media de audiencia, el juez César Vela Flores de la Corte Superior de Loreto, terminó por resolver, conforme a los hechos y materia de imputado, que ambos intervenidos lleven una pena de 1 año y 5 meses de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de atentado contra la integridad nacional en la modalidad de la violación de la soberanía extranjera.

Además se fijó por concepto de reparación civil la suma de S/ 4,500 que deberá ser cancelada en una sola cuota a través de un depósito judicial al Banco de la Nación y cuyo certificado de depósito deberá consignarse al mismo juzgado de investigación preparatoria.

Dentro de la resolución se fijaron las siguientes reglas de conducta:

Prohibición de frecuentar lugares de dudosa reputación

Prohibición de ausentarse del lugar donde residan sin previa autorización del juzgado

Prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito

Deberes que induzcan la rehabilitación social

No retorno al territorio peruano por un plazo de 5 años

Expulsión del territorio peruano

Durante la sentencia, el juez ordenó la expulsión inmediata de ambos topógrafos del territorio peruano y ser dispuestos a la oficina de Migraciones. Si alguno de ellos incumple con las reglas de conducta mencionadas conllevará a la revocatoria de la suspensión de la pena hacia una pena efectiva por el mismo plazo establecido hacia el penal que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) disponga.

Ambos sentenciados se mostraron conformes con la resolución emitida por el Poder Judicial por lo que se ordenó la inmediata libertad de los sentenciados para no cumplirlos en prisión pero bajo las reglas de conducta ordenadas por el juez Vela Flores.

