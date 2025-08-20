Cienciano echa a importante directivo tras estrepitosa eliminación de la Copa Sudamericana

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano del Cusco quedó fuera de la Copa Sudamericana tras caer por 2-0 en el duelo de vuelta de los octavos de final ante Bolívar de La Paz. El equipo imperial volvió a mostrar un paupérrimo rendimiento como hace una semana en Bolivia donde cayó por el mismo marcador.

Los dirigidos por Carlos Desio evidenciaron serias falencias defensivas y esta vez Maximiliano Amondarain volvió a ser protagonista. El central el cuadro cusqueño derribó a Damián Batallini dentro de su propia área en los primeros minutos del partido generando penal para el rival.

A partir de ahí, todo fue cuesta arriba para Cienciano que nunca pudo generar jugadas de serio peligro debido al pobre rendimiento de elementos como Alejandro Hohberg, Cristian Souza o el 'Rusito' Neira. Por el contrario, Bolívar demostró solvencia y eficacia trasladando su superioridad al marcador.

Cienciano y su drástica decisión tras eliminación de la Sudamericana

Como era de esperarse, la directiva cusqueña no se quedó de brazos cruzados tras quedar fuera de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por ello, a través de un comunicado, el elenco imperial anunció la salida de Zoe Ganoza, quien se desempeñaba como gerente deportivo del club.

"Informamos a nuestros hinchas y a la opinión pública que el Sr. Zoe Ganoza ha culminado su gestión como gerente deportivo del club Cienciano. Agradecemos el trabajo realizado durante este periodo y la deseamos lo mejor en sus futuros proyectos profesionales", indicaron los cusqueños.

Como se recuerda, una de las críticas más incesantes de los hinchas de Cienciano hacia la directiva de su equipo es el tema de los refuerzos. Tras su buena campaña en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, varias de sus figuras dejaron la escuadra cusqueña tras ser fichado por elencos de la capital y el extranjero.

Los que se fueron en Cienciano

Luego de clasificar a los octavos de final de esta competición, se fueron Christian Cueva, Gaspar Gentile, Josué Estrada, Alexi Gómez, Didier La Torre y Adrián Ascues. En sus lugares llegaron Cristian Souza, Yimy Gamero, Nicolás Amasifuén, Jhilmar Lora, Alejandro Hohberg, Gonzalo Aguirre y Ray Sandoval.

Lamentablemente para sus intereses, estos nombres no han dado la talla en estos encuentros a nivel local e internacional.

De esta manera, Cienciano anunció la salida del gerente deportivo Zoe Ganoza tras la estrepitosa eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Bolívar de La Paz. Los cusqueños perdieron 2-0 en la vuelta y en el global fue un 4-0 contundente.