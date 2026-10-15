Abuelita decomisa los celulares de sus nietos para obligarlos a convivir: "Su casa, sus reglas"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una abuelita no dudó en imponer el orden en su casa. Durante una reunión familiar, decidió decomisar los celulares de sus nietos para que convivan y pasen más tiempo juntos lejos de las pantallas. El video se volvió viral en las redes sociales.

Abuelita quita los celulares para la convivencia familiar

De acuerdo al material audiovisual compartido por la cuenta @jocelyn_rodrigue_, en Instagram y posteriormente viralizado en la famosa plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que varios jóvenes están sentados cómodamente en los sofás al centro de la sala de una casa.

Seguidamente, el video muestra el preciso momento en que todos ellos tienen entre sus manos sus dispositivos móviles. Mientras ellos están entretenidos viendo sus celulares, aparece por detrás su abuelita, una mujer de avanzada edad que lucía una chompa guinda y sostenía con una mano su bastón y en la otra un tazón.

Rápidamente, la mujer se acerca hasta sus nietos y pasa por delante de ellos el tazón con un solo objetivo: ¡que todos dejen ahí sus celulares para evitar que pasaran todo el tiempo mirando las pantallas y motivarlos a conversar, jugar y participar en las actividades familiares!

Impuso las reglas con sus nietos en casa: escena viral

Es así como uno por uno, sus nietos comienza a soltar sus equipos. Pese a que uno de ellos intentó escapar, la señora se pone firme y le decomisa el dispositivo móvil.

La medida estuvo acompañada de una frase que rápidamente llamó la atención de los internautas: "Su casa, sus reglas". Con estas palabras, la postura de la abuelita quedó resumida en una idea: mientras sus nietos estuvieran bajo su techo, debían respetar las normas que ella establecía para la convivencia familiar.

Pues bien, aunque los celulares se han convertido en una herramienta habitual para comunicarse, entretenerse y estudiar, su presencia constante también puede reducir las oportunidades de interacción directa cuando las personas se reúnen.

Video de abuelita generó el debate en las redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó el debate en las redes sociales. Algunos usuarios no dudaron en aplaudir la decisión de la adulta mayor para que sus nietos se enfoquen más en interactuar entre ellos sin la necesidad de los celulares.

Otras personas destacaron que con esa medida, se ayuda a prevalecer que las reuniones familiares deberían ser una oportunidad para compartir experiencias, escuchar a los demás y fortalecer los vínculos afectivos, en lugar de permanecer pendientes de las notificaciones.

"Les causa gracia, pero es la triste realidad que hoy se ven en todas las casas y las pocas juntadas familiares donde prevalece más el celular que compartir charlas con la familia", "debe ser una regla, cuando uno visita debe de olvidarse del celular", "de esa forma podrán conversar entre ellos, excelente", fueron algunos de los comentarios en TikTok sobre el video.

En conclusión, la decisión de la abuelita de decomisar los celulares de sus nietos demuestra cómo el uso de la tecnología puede generar diferencias entre generaciones. Muchos la aplaudieron por hacer respetar sus reglas en su casa para la convivencia familiar.