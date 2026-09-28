Joven conmueve al llevar su diploma hasta la tumba de su padre: "Papá, lo logramos"

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Conmovedora escena: una joven salió de su graduación para llevar su diploma hasta la tumba de su padre. Sin dudarlo, subió una escalera hasta su nicho y, abrazó la lápida para demostrarle que lograron alcanza la meta juntos.

Joven llevó su diploma al cementerio tras graduarse

Muchos jóvenes no dudan en celebrar su reciente logro profesional al lado de amigos, familiares y otros seres queridos. Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de hacerlo por distintos motivos, entre ellpos, una irreparable pérdida. Pese a esa situación, una joven colombiana demostró que frente a todo obstáculo logró superar las adversidades y graduarse en Arquitectura.

De acuerdo al material audiovisual difundido en diversas plataformas, la recién graduada de la Universidad Santo Tomás, vestida con traje oscuro, no dudó en salir de la ceremonia para celebrar su grado directamente con un ser muy querido para ella: su padre.

La joven llegó hasta el cementerio y sin pensarlo dos veces, subió las escaleras hasta estar frente a la lapida de su progenitor, Francisco Javier Bayona, fallecido en marzo de 2020 a los 43 años.

"Papá, lo logramos": un mensaje que emocionó a las redes

Seguidamente, la joven acercó su diploma de graduada al lugar y le dedicó unas emotivas palabras a su padre fallecido que resumieron el significado de aquel momento.

"Papá, lo logramos", expresó la mujer visiblemente emocionada al demostrar que pese a su ausencia física, su padre siempre permanecerá con ella en su mente y corazón. El video fue replicado por la cuenta de Instagram Laboyanos.

Según las publicaciones que acompañaron el video, el padre había formado parte del sueño de su hija de convertirse en profesional. Por ello, el diploma no representaba únicamente el resultado de varios años de estudios, sino también la culminación simbólica de una meta que ella quiso compartir con él.

Reacción al video de la joven graduada en Colombia

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de reacciones en las redes sociales: usuarios expresaron su solidaridad y destacaron el vínculo entre la joven y su padre.

Algunos comentarios hicieron referencia a la dificultad de vivir un momento tan importante sin la presencia física de un ser querido. Otros usuarios felicitaron a la joven por haber convertido su graduación en un homenaje a la memoria de su padre.

"Que fuerte, cada quien lleva su luto como puede", "es muy triste verla ahí, cuánto diera porque su padre estuviera vivo", "cuando se promete en vida es esa acción, felicitaciones por lograrlo y promesa cumplida éxitos en su vida profesional", "deben estar super orgullosos de tu logro", expresaron los internautas.

De esa manera, una joven conmovió a todos tras llegar a un cementerio con su diploma de arquitectaura de la Universidad Santo Tomás para ofrecerle un homenaje especial a Francisco Javier Bayona, su padre fallecido hace más de 6 años.