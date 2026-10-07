'Abuelita Army' emocionada por conocer a los chicos de BTS: "Mi bias es Jungkook, es un bombón"

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Jesús Teresa Torpoco Suazo, conocida cariñosamente como la 'abuelita Army', vive con emoción los días previos a los conciertos del grupo surcoreano en Lima. En diálogo con Exitosa, contó cómo comenzó su historia como fan y reveló que Jungkook ocupa un lugar especial entre los siete integrantes.

La fanática recordó que conoció la música de BTS durante la pandemia, gracias a su nieta, quien ya escuchaba las canciones de la agrupación. "Bueno, desde el año dos mil veinte. Dos mil veinte", respondió al recordar desde cuándo forma parte de ARMY.

Así nació su amor por BTS

La 'abuelita Army' explicó que fue su nieta quien la acercó inicialmente a la música de BTS. "Sí, este por intermedio de mi nieta, ella era más este anteriormente ya ella escuchaba la música y ella vino a vivir a mi casa y por la pandemia y conectó ya por televisión, por radio, todo, y me encantó y me enamoré de la música y también de los chicos", relató.

Entre los integrantes, su favorito es Jungkook. Incluso contó que tiene una imagen gigante del cantante a su lado y que piensa constantemente en él.

"Sí, a él lo elegí. Por eso que lo tengo acá, paradito a mi lado gigante. Siempre pensando los siete días de la semana en ellos y en principal a John Jungkook...me gusta su sonrisa, tiene una bonita mirada, es un bombón para mí, un bombón dorado y siempre lo llevo y lo llevaré en mi corazón a él", expresó.

Abuelita Army

A pocos días de ver a BTS, la emoción de la fanática es evidente. "Mi corazón está haciendo ¡pum, pum, pum! Porque quiero estar con él, verlo de cerca. Llegó la hora, los minutos, sí, con eso", manifestó.

Además, aseguró que llevará "freebies" (obsequios) para compartir con otros seguidores: "Y aparte, también, este, voy a llevar mis freebies, para regalar a todas las fans que están ahí a mi lado. Son unos DNI de ellos, en principal de Jungkook".

Su Army Bomb tampoco podía faltar. "Sí, tengo mi Army Bomb. Lo tengo también en el bomb. Y voy a ir con esto. Es obvio que tengo que tener, que no me tiene que faltar, es lo principal. Como soy un Army, tengo que estar todo el día", señaló.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, Jesús Teresa Torpoco Suazo, conocida como la 'abuelita Army', contó emocionada sus expectativas por conocer a los integrantes de BTS. La fanática reveló que Jungkook es su 'bias' (favorito) y expresó con entusiasmo su admiración por el cantante surcoreano. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 7, 2026

Una pasión que también se convirtió en emprendimiento

La familia, además, convirtió su afición por el K-pop en un emprendimiento. La 'abuelita Army' explicó que participan en la feria Alameda Fest, donde exhiben productos relacionados con BTS y otros artistas del género.

"Sí, trabajamos con una feria, Alameda Fest, y de ahí donde nosotros exhibimos toda nuestra mercadería, todo lo que es del K-pop. Aparte de BTS, también vendemos otros productos con la tienda Mirai. La tienda se llama Mirai, sí, y nos pueden buscar en cualquier red social como @myrai.pe", indicó.

Su nieta contó que la canción favorita de su abuela es "Dynamite", tema con el que comenzó su acercamiento a BTS, aunque también sigue las nuevas canciones y las publicaciones del grupo en redes sociales.

Así, mientras Lima se prepara para recibir a BTS, la 'abuelita Army' espera cumplir uno de sus momentos más especiales: ver de cerca a Jungkook y disfrutar junto a miles de seguidores una pasión que nació durante la pandemia y que, seis años después, la mantiene más emocionada que nunca.