El paso del ciclón Yaku y las lluvias intensas vienen causando grandes estragos en el norte del país durante esta semana y se pronostica que persistirá a mediados del mes. Incluso, Lima y regiones del sur ya se encuentran sufriendo los embates del desastre. Es así, que a una muchacha no le importó nada y quiso demostrar sus dotes en el baile, al grabar sus pasos con el ritmo de la popular canción de Shakira, "La tortura".

Asimismo, en los últimos reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se han emitido alertas y reportado las zonas con mayor riesgo de colapso o inundaciones para mitigar el impacto del inusual fenómeno.

La denominaron la "Shakira de huaico"

Joven bailó al ritmo de Shakira en medio de estragos de huaico.

Ese es el caso de una joven que no dudó en subir cómo interpreta una de las icónicas canciones de ''Shak' junto a Alejandro Sanz que dice: "No pido que todos los días sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta, tampoco te pido que vuelvas rogando perdón. Si lloras con los ojos secos y hablando de ella, ay amor me duele tanto".

El clip, que fue compartido por la usuaria Stefany Jama (@stefanyjama) en TikTok, ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones en la plataforma y 10 mil me gustas en pocos días.

En el, se puede visualizar como Jama realiza una serie de movimientos similares a la artista colombiana, en medio de los estragos que las fuertes precipitaciones dejaron en su localidad.

Algunos aprovecharon para comentar el hilarante cortometraje e, incluso, aseguraron que nuestra protagonista es la nueva "Shakira de huaico".

Otros, mencionaron que nadie se ha "atrevido" a hacer ese baile y, no importa en la situación en la que uno se encuentre, hay que sacarle una sonrisa a la adversidad.

"Aprovechando la escenografía gratis de la naturaleza, yo también haré lo mismo", "A eso se le llama aprovechar el Huaico", "Actitud positiva frente al huaico", "Shakira de huaico", "Actitud positiva frente al huaico", "Le salió igualito", "Ya que nadie se ha atrevido hacer ese bailé, lo hace ella y le quedó muy bien", "No sé si era Shakira o María la del barrio", fueron parte de los diferentes puntos de vistas de los cibernautas.

De esta manera, la muchacha demostró sus mejores pasos en medio de huaico bailando "La tortura" de Shakira.