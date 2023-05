"Todos deseamos que sean eternas": Joven despide a su abuelita con un emotivo baile

14/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La despedida de un ser querido nos pone tristes y a veces es duro poder superar su partida. Sin embargo, algunas personas no dudan en cumplir la última voluntad de sus seres queridos y mostrar una sonrisa en el día de su funeral, tal como ellos hubiesen querido en vida.

Bailó en honor a la memoria del amor de su vida

Es así como un video subido por Eric Chuquillanqui, a la plataforma de TikTok, conmovió a más de una persona al ver la emotiva escena que protagonizó un joven frente al ataúd de su abuelita o 'mamita' como le decía él de cariño.

En el material audiovisual, el joven manifiesta que una de sus mayores pasiones de su abuelita era bailar su huayno y santiago, típicos de su tierra natal, Huancayo.

Por ello, no dudó en realizar los pasos más característicos del huayno y recordar cada uno de los buenos momentos que pasaron juntos en vida. Según otros videos que publicó en su red social, su 'mamita Aky' como le decía él, le gustaba bailar y festejar las canciones típicas de su región.

En la descripción del video se lee: "Nuestro último baile mamá Aky", donde el joven tuvo que afrontar un duro momento por la pérdida de una de sus personas más queridas, pero a la vez mostrar la alegría que quería su abuelita hasta sus últimos días.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas con la escena y aplaudir la acción del joven por cumplir la última voluntad de su 'mamita Aky'.

"Serás un hombre de éxito", "tu mamá siempre guiará tus pasos", "no pude terminar el video. Lloré", "hermoso homenaje a tu mamá", "un nudo en la garganta", "se me cayeron las lágrimas", "tendrás a un angelito en el cielo", "no todos tenemos esa fuerza que tienes amigo, yo ya estaría en un mar de lágrimas o muerto a su lado, eres tremendo amigo", "una frase que brota lágrimas de mis ojos buen hijo, "nuestro último baile mamá", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Video alcanzó 800 000 reacciones

"Se me hizo un nudo en la garganta mi abuela también es huancaína y quiere que la despidamos así", "qué bonita despedida, pero por dentro un gran dolor, fuerzas", "se me rompió el corazón al ver estas imágenes", comentaron otras personas.