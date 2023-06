¡Conmovedor! Mariachi recrea la canción de Roberto Carlos en honor a los perritos

En redes sociales encontramos conmovedoras historias como la compartida en TikTok, donde un mariachi cambia la letra de la canción 'Amigo' del artista brasileño, Roberto Carlos, para rendir homenaje a todos los perritos en el mundo.

En el material audiovisual se ve cómo el joven mariachi interpreta con gran sentimiento cada letra dedicada a los 'amigos peludos' de todos, señalando que ellos siempre están con nosotros en los buenos y malos momentos, así algunos ya se encuentren en el cielo.

Algunos relacionaron la canción con el lamentable caso de 'Scooby' (Benito, como se pensó que se llamaba en un principio), un perrito que falleció debido a que un hombre le arrojó aceite hirviendo en el municipio de Tecámac, en México. Un caso que indignó no solo a sus propietarios sino a nivel internacional.

"Tú eres lomito del alma, mi amigo canino. En cada paseo y momento estás siempre conmigo. Aunque eres perrito, también tienes alma de niño. Aquel que me lame, me muerde y me da su cariño. Peludito he de decir. Que tú eres un angelito, porque tú me haces sentir que eres mi mejor amigo", se escucha decir al mariachi en su canto.