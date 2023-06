"Ellos también sienten": Perrito conmueve por su reacción en el funeral de su amigo

31/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales vuelven a sorprendernos con una emotiva escena protagonizada por un perrito que fue a despedir a su mejor amigo de 16 años. ¿Qué pasó?

Dieron el último adiós a su amigo

En el material audiovisual compartido en la plataforma de TikTok, se ve cómo un perrito se encuentra parado frente al retrato de su amigo fallecido, y comienza a llorar y a olfatear las flores que otros dejaron en el lugar.

Según el relato, ambos perritos eran amigos desde cachorritos y siempre jugaban juntos, compartieron grandes momentos y divertidas aventuras.

Con una mirada fija al retrato, el perrito con su corbata, presta mucha atención a la fotografía como recordando a su fiel amigo, una acción que conmovió a más de uno de sus seguidores.

"Hicimos un pequeño memorial para nuestro perro de 16 años. Descansa en paz ángel", se lee en la descripción del breve video, donde también se ve a otros caninos acompañando en la ceremonia.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron conmovidas y no dudaron en señalar que los animales también sienten la partida de un ser querido. Asimismo, otros usuarios indicaron que era desgarrador escuchar los quejidos y llantos del perrito por la pérdida de su mejor amigo.

"Y saber que ellos no pueden expresar su dolor", "son lágrimas de hombre", "amo incondicional", "nadie que no allá amado un animalito de estos entenderá el dolor que se siente", "justo hoy que durmieron a mi gordito, me aparece este video", "y después dicen que no tienen sentimiento", "quiero llorar", "se parece mucho a mi hermosa güera, lo sentí tan real como si fuera ella", "el perro llorando, reconociendo a su amigo", "lamento mucho tu pérdida, qué hermoso servicio conmemorativo para tu bebé peludo", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

¿Cómo superar el duelo por la muerte de una mascota?

A pesar de que es una de las experiencias más dolorosas, tristes y estresantes por las que el ser humano puede pasar en la vida, la muerte de una mascota y el posterior duelo de sus cuidadores todavía no es aceptado y respetado por la sociedad de la misma manera que cuando se afronta la pérdida de un ser querido, ya sea este un amigo o un familiar.

Los expertos señalan que sentir dolor es algo normal y natural, no se debe ignorar nuestras emociones, compartir el dolor con otros amigos o conocidos, rendirle homenaje y recordar los buenos momentos vividos a su lado.