¡Conmovedor! Postulante se emocionó hasta las lágrimas al saber que ingresó a la UNCP

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El mes de marzo fue donde cientos de jóvenes rindieron su examen de admisión en distintas universidades del Perú, como en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en Huancayo. Muchos jóvenes esperaban ansiosos los resultados del examen de admisión que le permitirían estudiar la carrera de sus sueños.

Es así como el video subido por la cuenta de @infohuancayo en la plataforma de TikTok, causó revuelo en las redes sociales al mostrar a una joven realmente sorprendida y emocionada hasta las lágrimas al ver su nombre en la lista de ingresantes pegada en la puerta de la casa de estudios.

En el video se aprecia cómo la joven comienza a saltar de alegría de un lado a otro y abrazar a su acompañante para seguir celebrando la vacante alcanzada, por la cual se trasnochó y estudió arduamente.

Seguidores reaccionan

El clip que ha alcanzado 800000 reproducciones generó emociones entre los seguidores de la cuenta, quienes no dudaron en aplaudir el esfuerzo de la joven y su persistencia para conseguir la tan ansiada vacante en la UNCP.

"Es una sensación bonita luego de tanto sacrificio", "felicidades y ahora a disfrutar la vida universitaria", "es producto de tu sacrificio", "yo igual lloré, a mi papá le dije ingresé, este año acabo", "es llanto de felicidad" o "se siente una gran satisfacción", "se nota que se esforzó mucho", "hermoso felicidades, tu familia debe estar orgullosa por ti, éxitos y bendiciones. Dios sea tu guía en esta nueva etapa de sabiduría", "cuánto sacrificio, cuánta nostalgia, cuánta felicidad al saber, hasta yo me emocioné", "bueno, yo ingresé a la San Marcos, pero no lloré tanto así, lo tomé normal", "sentimiento que nunca sabrán los de la universidad particular, cuesta y cuesta mucho sacrificio", son algunos de los comentarios en TikTok.

"Ahora a terminar la carrera"

Además, algunos usuarios de la plataforma china señalaron que ahora que ingresó a la universidad debe también esforzarse por terminar la carrera que escogió y no rendirse a mitad del camino.

"Felicidades pequeña, solo logra terminar tu carrera", "fácil es ingresar, pero permanecer hasta el final eso es de valientes", "muchas felicidades, Dios guíe tu camino para que culminen tu carrera y una larga vida para que puedas disfrutarlo", "me conmovió hasta las lágrimas... cuál habrá sido su preparación, nadie sabe lo de nadie. Ahora el camino es largo, tienes que ser constante y perseverante", acotaron algunas personas conmovidas por la reacción de la joven.