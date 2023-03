Hacen yunza con árbol caído en San Marcos y dicen: "Es tradición"

27/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡La tradición se respeta! La decana de América es una de las universidades más emblemáticas de nuestro país, si no la más conocida entre la población por sus historias, noticias y por las actividades típicas que han sido característica durante años. Es así, que unos jóvenes no dudaron en agarrar un árbol que se hallaba tirado en alguna parte del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Esa es la historia de la usuaria (@yommm27), quien compartió el video en TikTok y ya cuenta con más de 200 mil reproducciones y 16 mil me gustas en la plataforma china.

Una yunzada improvisada

Usuaria grabó como aprovecharon un árbol caído para hacer yunzada este fin de semana pasada.

Por consiguiente, el clip titulado: "¿Y cómo consiguieron el árbol para hacer la yunzada San Marcos?", se muestra con una veintena de muchachos levantándolo para colocarlo en un lugar más adecuado.

De acuerdo a ello, transcurren los segundos y se puede observar como empiezan a bailar a su alrededor, pasando un momento curioso, que generó la admiración y risa de diversos internautas.

"Los residentes aprovechamos la ocasión. Éramos más de 40 personas. Todos los años se realizaba la gran yunza en la residencia universitaria, ya que es una tradición. Sin embargo, esta actividad estuvo inactiva por la pandemia. Así que se reanudará después de tres años", se escucha en el cortometraje.

Algunos, aprovecharon para comentar las hilarantes imágenes y destacaron la actitud de los muchachos en querer pasarla bien a pesar de la caída de las fuertes precipitaciones que afectaron a Lima hace unas semanas.

Otros, resaltaron que los universitarios han rememorado una de las tradiciones más populares de dicha casa de estudios. Además, exalumnos de la UNMSM mencionaron que no "sabían" que hacían yunzada en el que fuera su hogar durante años.

"Eso es tener identidad", "Que no se pierda esa costumbre", "No es el premio, es la experiencia", "Nunca dejen que eso se pierda", "Eso es vivir", "San Marcos es más que una universidad", "Cinco años en San Marcos y ni enterado de que había yunzada", "Eso es vivir", "Que emoción solo de ver como llega al árbol", "Por qué no me invitaron", fueron parte de las divertidas y curiosas reacciones de los cibernautas.

De esta manera, una joven decidió grabar una yunzada realizada con árbol caído y provocó la risa de muchos en las redes sociales.