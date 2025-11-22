¿Cómo jugador? Harán dupla en la Kings League: AndySane suma a Paolo Guerrero a las filas de su equipo

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Virales

En 2022 Gerard Piqué en conjunto con otros influencers de renombre como su compatriota Ibai Llanos crearon el torneo de fútbol 7: La Kings League. Dos años más tarde, se desarrolló una versión para el continente americano en el que Perú estuvo presente teniendo como presidente al streamer AndySane.

El reconocido creador de contenido formó su equipo bajo el nombre de Persas FC y desde entonces viene disputando diversos cotejos en México contra escuadras de otros jóvenes youtubers, siendo de los más importantes la Kings League World Cup, celebrado en Cupra Arena France, en el que lo acompañó el exchico reality Nicola Porcella.

Pero esta vez, 'Zeein' a alborotado las redes sociales con una noticia bomba al confirmar que en la próxima edición de este importante torneo estará acompañado de nada más y nada menos que Paolo Guerrero.

Una dupla impactante

Este sábado 22 de noviembre, Andy Dante Merino Ramírez, mejor conocido como 'AndynSane', sorprendió a más uno de sus seguidores al anunciar con bombos y platillos que el histórico goleador de la selección peruana se sumará a las filas de su equipo en la Kings League.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en conjunto con la del 'Depreador', se observa al oriundo de Tarma preocupado en una pequeña de cancha de fútbol expresando: "¡No me sale nada! ¡No sé que voy a hacer!", mientras patea un balón de cara al arco y todos sus disparos caen al palo, nuevamente sostiene: "Estoy cansado de ser tan malo tirando penales"

De pronto en el clip, aparece Paolo Guerrero y le consulta: "¿'Zeein' nunca has jugado fútbol? ¿Te ayudo?", mientras de fondo suena la clásica canción que la hinchada del Flamengo creó para el futbolista titulada "O Guerrero chegou".

Y al final aparecen juntos con los brazos cruzados revelando que ambos serán presidentes de la selección de Perú que participará en Kings League World Cup Nations 2026, en Brasil.

Las reacciones de los usuarios

Inmediatamente el post se volvió viral y generó gran interacción así como una serie de comentarios por parte de la legión de seguidores tanto del streamer como del futbolista.

"Vamos", "Mi capi", "La rompiste 'Zeein, harto chocolate'", "Pura galaxia", "Leyenda", "Un Guerrero llegó", "Se viene el chocolate", "Perú es otro lote", "El capitán de capitanes", fueron algunos de los mensajes.

