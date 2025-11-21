Pelea por el ramo en plena boda termina dejando a la novia en el piso frente a todos los invitados

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Nadie esperaba que la tradicional lanzada del ramo se convirtiera en un episodio tan intenso. La pelea por el ramo en plena boda se desató entre varias invitadas, y la situación se salió de control hasta que, lamentablemente, la novia terminó cayendo al suelo frente a todos sus invitados.

Pelea por el ramo en plena boda

Todo pasó en el salón Amatrifer, en Coatepec, Estado de México, donde la novia se preparaba para hacer el tradicional lanzamiento del ramo. Ese instante en que las invitadas se acomodan atrás, listas para ver quién será "la próxima en casarse".

Todo iba tranquilo... hasta que dejó de estarlo. Apenas la novia soltó el ramo nupcial, se desató el caos. Cuatro mujeres —vestidas de rosa, verde, lila y amarillo— se lanzaron con todo para atraparlo.

En segundos, el ritual simbólico se convirtió en un pequeño campo de batalla que dejó a varias invitadas en el suelo y, al final, también a la propia novia.

Como todo en estos tiempos, el momento quedó grabado y terminó convertido en un video viral de TikTok que capta cada segundo del alboroto.

En la grabación se ve claro que la invitada de rosa es la primera en caer, resbalándose hasta quedar tendida mientras las otras siguen peleando por el ramo nupcial como si fuera el premio mayor.

De pronto aparece la mujer del vestido amarillo, que entra casi de sorpresa, mete las manos y le arranca el ramo a la chica de lila.

Ese tirón provoca una caída en cadena que termina arrastrando a todas, incluida la novia, que termina sentada en el piso sin poder evitarlo.

La invitada de amarillo levanta el ramo como si fuera un trofeo, mientras el video viral revela que, en medio de todo el jaloneo, incluso voló un mechón de cabello.

Reacciones en redes sociales

Los comentarios no tardaron en llegar. Entre risas y críticas, varios usuarios soltaron frases como "Así como pelearon por el ramo, así van a pelear por el divorcio", o el ya típico "Que híper súper mega vergüenza!".

Otros simplemente se burlaron diciendo "La del vestido rosa mejor se acostó", mientras algunos se preguntaban "Por qué siguen creyendo que atrapar el ramo es atrapar marido".

Así, lo que debía ser un momento divertido en la boda se convirtió en un caos total. La pelea por el ramo terminó con la novia en el piso frente a todos los invitados.