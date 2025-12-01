Retiro AFP 2025: ¿Te quedaste sin solicitar el pago? Afiliados tendrán DOS oportunidades más

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡La última oportunidad! Los afiliados a la AFP que deseen realizar el octavo retiro de sus fondos, de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalentes a 21,400 soles, cuentan con dos oportunidades más para presentar la solicitud. Conoce aquí las fechas que tendrás disponibles para hacerlo.

Segundo cronograma a punto de expirar

Según declaró la gerente de operaciones de AFP Integra, Shirley Parodi, a Andina, se han establecido tres cronogramas para el ingreso de solicitudes de retiro voluntario, que van desde el día 21 de octubre hasta el 18 de enero.

Únicamente el primero de los tres periodos dispuestos por la empresa administradora de pensiones ya ha expirado. Sin embargo, la segunda oportunidad estará en vigencia hasta el 3 de diciembre, según Parodi.

"A partir del 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre es un dígito por día. Y desde del 4 de diciembre hasta el 18 de enero es libre porque pueden entrar los dígitos en cualquier orden", explicó.

Esto significa que aun faltan dos días para que finalice el segundo cronograma y podrán ser aprovechados por los ciudadanos cuyo último dígito de su DNI sea 7 (1 de diciembre), 8 (2 de diciembre) y 9 (3 de diciembre).

Aun están a disposición dos periodos para poder solicitar el retiro de AFP.

Periodo libre y última oportunidad

De esta forma, a partir de este jueves 4 de diciembre, todos los ciudadanos serán libres de realizar el ingreso de solicitudes indistintamente de su último dígito de DNI, y podrán hacerlo hasta el 18 de enero del 2026.

"La solicitud de retiro es un trámite gratuito, no hay ningún tipo de cobro para ejecutarlo. La AFP cumple con todas las normas de protección de datos y ciberseguridad", agregó.-

AFP Integra: Paso a paso para solicitar tus aportes

Inicia sesión con tu número de DNI y contraseña en el siguiente LINK.

Selecciona la opción "Solicitar retiro". Encontrarás ya ingresado el monto máximo que puedes retirar. Si deseas puedes modificarlo a uno menor, dependiendo de cuánto deseas, de tus aportes. Si deseas trasladar parte o la totalidad de tu fondo a tu cuenta de Aportes Voluntarios sin fin previsional, elige SÍ e indica el monto. Elige el tipo de cuenta donde recibirá el dinero: Peruana o extranjera. Completa tus datos de residencia y bancarios solicitados según el tipo de cuenta seleccionado. Verifica tus datos de contacto: correo electrónico y número de celular. Por último, revisa que todo esté correcto y dale clic en "Registrar solicitud" y ¡listo! Recuerda que podrás revisar el estado de tu solicitud desde "Mi agencia digital" de Integra. Finalmente, dale finalizar y recibirás un correo de confirmación.

AFP Integra anunció que aun quedan dos oportunidades más para que afiliados presenten su solicitud de retiro de hasta 4 UIT.