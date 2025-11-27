¡Confirmado! Este es el cronograma de pagos ONP en diciembre 2025: Fechas oficiales para los pensionistas

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ya llega diciembre y con ello una buena noticia para los pensionistas. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará el pago de pensiones correspondientes al mes navideño, beneficiando a miles de personas en todo el país. Conoce aquí las fechas oficiales en que podrás disponer de tu dinero.

Fechas del pago ONP en diciembre 2025

El principal objetivo de la ONP, institución pública descentralizada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es ayudar a proteger económicamente a los adultos mayores, personas con discapacidad y viudas o herederos legales de los asegurados, afianzando así su bienestar y calidad de vida.

Por ello, la importancia de conocer las fechas escalonadas del pago de pensiones. A través de sus redes sociales, el Banco de la Nación dio a conocer desde qué día se realizarán los depósitos: ¡más de 771.000 jubilados a nivel nacional comenzarán a cobrar desde el viernes 5 de diciembre! La medida aplica para aquellos que forman parte de regímenes del Decreto de Ley N.º 19990, 18846 y N.º 20530, entre otros.

De esta manera, los jubilados que forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) reciben buenas noticias que les permitirá disponer de sus aportes, precisamente en diciembre, un mes donde muchos invertirán en sus regalos de Navidad.

Régimen del Decreto Ley N.º 19990

Los primeros que cobrarán sus pensiones serán los jubilados que pertenecen a la Ley N.º 19990, siguiendo el habitual orden alfabético:

Viernes 5 de diciembre: Apellidos paternos que inician con letras entre A y C.

Miércoles 10 de diciembre: Apellidos paternos que inician con letras entre D y L.

Jueves 11 de diciembre: Apellidos paternos que inician con letras entre M y Q.

Viernes 12 de diciembre: Apellidos paternos que inician con letras entre R y Z.

Los pensionistas podrán consultar y descargar gratuitamente su constancia de pago a través del portal web oficial del organismo, y acceder a su pensión mediante el Banco de la Nación o las entidades financieras BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. También ten en cuenta que se incluyen pensionistas de la Ley N.º 27803.

Cronograma de pagos ONP.

Régimen del Decreto Ley N.º 18846 y N.º 20530

Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.

Pago a domicilio (Decreto Ley N.°18846): del 22 al 29 de diciembre.

Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Régimen de la Ley N.º 30003 - Pensionistas pesqueros

Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.

Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.

Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Régimen Ley N.º 26790

Los pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo recibirán su pago en estos días de diciembre:

Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.

Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.

Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

De esta manera, se reveló el cronograma de pagos de pensiones que se darán en el mes de diciembre 2025, según lo revelado en la página oficial del Banco de la Nación.