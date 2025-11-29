Publican LISTA DE HOMBRES INFIELES de Perú: 'La lista negra de las girls' causa furor en redes

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Virales

En Tik Tok se difundió un documento que ha captado la atención de cientos de usuarios. Se trata de un Excel titulado 'La Lista negra de las girls', en el que se registran nombre de hombres que presuntamente habrían sido infieles en el Perú.

¿Qué contiene el archivo que circula?

El Excel incluye diferentes columnas a llenar para detallar quién es la persona, donde vive, su edad, así como el detalle de la acusación e inclusive las evidencias:

Nombres y apellidos

Departamento y distrito

Edad

Ocupación

Motivo de la acusación

Fotografía

Evidencia

Redes Sociales

¿Cómo agregar información o revisarla?

La creación de esta lista ha generado un revuelo en redes sociales, en hombre y mujeres que se encuentran tanto a favor como en contra.

"Ahora un Excel de mujeres que se metieron en una relación JAJAJA", propuso una usuaria. "Hay que dividirlo por regiones :p", propuso una joven. "Yo de curiosidad revisé el Excel y encontré a tres de mis amigos JAJAJJAJAJ", reveló una chica.

Al cierre de la nota el enlace de Excel se encuentra inhabilitado, sin embargo, aún está por comprobarse si se creará un nuevo enlace o fue eliminado definitivamente por representar un delito.

Estos documentos ya habían surgido en países como Chile, donde grupos de usuarias publicaron la información con presuntas conductas desleales, el argumento fue que era un mecanismo de advertencia o protección.

Implicaciones legales

El archivo incluye nombre, fotos y datos sensibles que sin consentimiento pueden vulnerar la Ley de Protección de Datos Personales del Perú. Esta norma establece sanciones para quienes recopile, almacenen o difundan la información privada sin autorización, especialmente si afecta la reputación o integridad de una persona.

En nuestro país la difusión no autorizada de datos personales puede ser sancionada por la Ley N.º 29733 con multas que van desde leves hasta muy graves, las que pueden superar los 100 UIT. Además por afectar la reputación u honor de una persona, podría configurar el delito de difamación, penado con hasta 3 años de prisión o multas, según el Código Penal.

La lista de infieles en Perú se ha viralizado y continúa haciéndose conocido por medio de las redes sociales y que se ha difundido en otras regiones que han iniciado su propia lista.