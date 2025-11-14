Futbolista rompe en llanto tras dedicar su gol a su perrito fallecido: "Siempre te amaré, mi gordo"

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Virales

El histórico futbolista de Atlético Nacional, Edwin Cardona, no solo le dio la victoria a su equipo ante Águilas Doradas, sino que emocionó a todos al dedicar su gol a su querido perrito Chewin, fallecido días antes. La dedicatoria y las lágrimas del jugador se convirtieron en el momento más comentado de la jornada 19 de la Liga colombiana.

Futbolista dedica gol a su perrito fallecido

Durante el partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, correspondiente a la jornada 19 de la primera división de Colombia, Edwin Cardona se encargó de marcar la diferencia al minuto 49, anotando desde el punto penal. Sin embargo, lo que hizo que este gol trascendiera no fue solo su ejecución, sino el festejo que lo acompañó.

Visiblemente conmovido, Edwin Cardona señaló al cielo en memoria de Chewin, su perrito que falleció apenas unos días antes, el 31 de octubre.

Sus compañeros se acercaron para mostrarle solidaridad, mientras el jugador mostró una camiseta negra con el mensaje "Siempre te amaré, mi gordo" , acompañado de la foto de su fiel amigo que lo acompañó durante más de 15 años.

Cardona y sus 200 partidos con Atlético Nacional

El partido del 8 de noviembre tuvo un significado adicional para Edwin Cardona. No solo fue la jornada en la que dedicó su gol a Chewin, sino que también marcó su partido número 200 con la camiseta de Atlético Nacional.

Al ser sustituido, la afición se puso de pie para despedirlo, mostrando el cariño que existe entre el jugador y la hinchada, consolidando la reconciliación que parecía necesaria tras algunos altibajos.

Trayectoria de Edwin Cardona

Antes de brillar en Atlético Nacional, Edwin Cardona dejó su huella en la Liga MX, donde se ganó un nombre a nivel internacional. Llegó a México en 2015 para jugar con los Rayados de Monterrey, se quedó hasta 2017 y luego dio el salto a Boca Juniors en Argentina.

En 2019 regresó a México con los Tuzos del Pachuca, donde estuvo un año, y finalmente jugó con los Xolos de Tijuana en 2020, cerrando su etapa en tierras aztecas antes de volver a Colombia para consolidarse nuevamente con Atlético Nacional.

